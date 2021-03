Waze lança novas ferramentas de publicidade para pequenas empresas

O aplicativo de transporte Waze, do Google, anuncia nesta quarta-feira, 24, novidades na sua ferramenta de publicidade. Para facilitar o dia a dia das pequenas empresas que usam os mapas da empresa para fazer anúncios, o Waze criou uma plataforma self-service onde o próprio empreendedor pode criar e gerenciar as campanhas.

Antes da pandemia, o Waze já permitia que as empresas usassem seu aplicativo para se comunicar com os consumidores. Mas foi durante a crise que a empresa percebeu que poderia ajudar especificamente os pequenos negócios. Em novembro de 2020, então, passou a permitir que as empresas compartilhassem desde seu horário de funcionamento a outras informações comerciais nos mapas.

“A princípio, queríamos ajudar as pequenas empresas a se conectar com clientes e incentivar esses consumidores a comprar dos pequenos”, diz Matt Phillips, chefe global do Waze para pequenas e médias empresas (PMEs).

Com o sucesso da iniciativa, agora a companhia dá um passo além e lança mais ferramentas voltadas para as PMEs. Estão sendo disponibilizados novos formatos de anúncio no mapa; novos critérios de segmentação de publicidade por região geográfica; a possibilidade de enviar notificações por push para os clientes e de criar campanhas por tempo limitado.

“O Waze Ads Starter dá aos pequenos negócios acesso às mesmas ferramentas e insights de mercado que as grandes marcas têm por uma fração do custo. Também oferecemos recursos como o Ad Manager para que essas empresas possam gerenciar todos os anúncios de forma independente”, afirma Phillips.

A pandemia mudou a forma com que os pequenos e médios negócios se relacionam com clientes, e os canais digitais ganharam mais importância para atrair consumidores e aumentar as vendas. O Waze espera que essa tendência ajude a atrair mais PMEs para seus canais de publicidade.

“À medida que a pandemia continua a transformar o comportamento do consumidor, entendemos que é imprescindível que as empresas usem estratégias sólidas de publicidade a seu favor para se posicionarem no topo de prioridades, sendo lembradas por esses consumidores”, diz o diretor.

Segundo a companhia, as pequenas empresas que usaram os anúncios tiveram aumento de 20% no número de usuários nos seus pontos de venda. Isso acontece, segundo Phillips, porque com o relaxamento das medidas de isolamento social, os consumidores estão usando mais os carros para se locomover e buscam ser mais assertivos no tempo que passam fora de casa.

No começo da pandemia, no segundo trimestre do ano passado, a média de quilômetros rodados pelos usuários do Waze ao redor do mundo caiu 70% na comparação com o período anterior. Foi só em julho, no Brasil, que esse fluxo começou a se recuperar. De acordo com a companhia, os quilômetros rodados ainda são maiores durante a semana útil e perto de datas comerciais. No último dia 17 de fevereiro, por exemplo, a média de quilômetros rodados no país ultrapassou em 5% os níveis pré-pandêmicos.