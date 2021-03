Venture capital Astella faz investimento na tech de saúde Assina

A gestora de venture capital Astella Investimentos acaba de injetar R$ 8 milhões na startup Assina Saúde, que tem como foco clientes da classe C.

Os recursos serão utilizados para expansão, inclusive tecnológica, marketing e ampliação da rede de conveniados da Assina, fundada em 2019 pelos sócios Bruno Carvalho e Roberto Armani Paschoal.

O plano de saúde da empresa custa R$ 49 por mês e dá direito ao atendimento virtual por meio do aplicativo, por telemedicina, e por meio de rede própria credenciada para atendimento presencial para consultas e exames, que têm até 60% de desconto.

Segundo a Assina, apenas 25% dos brasileiros possuem convênio médico e, na chamada classe C, 77% não têm qualquer tipo de plano de saúde. A empresa tem sede na Lapa, em São Paulo, e possui 2000 clientes. A Astella, também com sede em São Paulo, tem 12 anos de existência e já investiu em 40 empresas, como a de sistemas de gestão Omie.

A pandemia do Covid forçou a liberação do atendimento médico virtual e acelerou o crescimento das techs de saúde. Em janeiro, foram investidos US$ 10,7 milhões nas startups do setor no Brasil, cerca de 10% do total de 2020, segundo o Inside Healthtech Report, levantamento do Distrito Dataminer.