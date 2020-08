Veja os 12 fundos selecionados pelo BNDES para dar crédito a PMEs

O BNDES Participações (BNDESPar) divulgou nesta segunda-feira, 3, o resultado preliminar da seleção de fundos de crédito voltados para as micro e pequenas empresas. Em maio, o banco anunciou uma chamada pública para selecionar fundos de crédito com objetivo de fazer 4 bilhões de reais chegarem mais rapidamente no mercado.

O BNDESPar pode investir em até 500 milhões de reais em dez fundos de crédito privado. Comumente financiados por investidores institucionais, esses fundos buscam fornecer uma alternativa aos empréstimos bancários para pequenas empresas.

O banco irá alocar o dinheiro em duas modalidades de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). A primeira, de fundo originador, é para grandes empresas, como adquirentes e marketplaces, que vão utilizar sua base de clientes para originar crédito. A outra modalidade é a de PME, em que um gestor de crédito faz uma parceria com uma fintech. Nesse caso, essas empresas ficarão responsáveis pela gestão dos recursos e a ponte com as pequenas empresas.

Desde a publicação do edital até agora, o banco recebeu 73 propostas: 41 de fundos na modalidade PME (gestor independente em parceria com uma ou mais fintechs) e 32 de fundos na modalidade originador (grandes empresas que buscam originar crédito dentro da base de clientes).

O BNDESPar, então, pré-selecionou 12 fundos para fazer um procedimento de análise e diligência, já que o banco só poderá trabalhar com dez. A expectativa da instituição é que o processo aconteça rapidamente e que logo o dinheiro chegue na ponta.

Pelo menos 1 milhão de operações devem ser realizadas pelos fundos nos próximos anos. “Esperamos uma pulverização grande do capital para os micro e pequenos empreendedores”, diz Filipe Borsato, chefe do departamento de gestão de investimentos em fundos do banco público.

Desde o começo da pandemia, o BNDES colocou 30 bilhões de reais na economia para as pequenas empresas. Desse total, cerca de 6 milhões foram para a linha de capital de giro para PMEs. De acordo com Bruno Laskowsky, diretor de participações, mercado de capitais e crédito indireto do BNDES, o banco trabalha para ampliar o acesso e a capilaridade do crédito no país.

Veja os fundos pré-selecionados:

ORIGINADORA FUNDO ORIGINADOR Cielo S.A. FIDC Cielo E BNDES PagSeguro Internet S.A. PagSeguro BNDES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SumUp Soluções de Pagamento Brasil Ltda. Brasil Microcrédito Impacto Social FIDC Stone Pagamentos S.A. Soma II FIDC B2W Companhia Digital + Ame Digital Brasil Ltda. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MPME Integram B2W Magazine Luiza S.A. Magalu I Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios