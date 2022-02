Tem Saúde e PartMed anunciam fusão, com Camila Farani como sócia

A healthtech Tem Saúde, que conecta pessoas a serviços de saúde e bem-estar em todo o país, e a rede de clínicas médicas Partmed acabam de anunciar sua fusão. A ideia é unir a experiência em uso de dados e tecnologia da Tem Saúde, que já atende cerca de 1,5 milhão de pessoas, com a capilaridade da Partmed, que tem 60 franquias espalhadas pelo país.

Com a união das duas empresas, a investidora Camila Farani passa a investir no negócio, que conta também com José Carlos Semenzato entre os sócios – os dois são apresentadores do programa Shark Tank Brasil.

A nova companhia tem a meta de dobrar de tamanho em 2022, e chegar a 450 franquias nos próximos três anos. Em cinco anos, a meta é alcançar 10 milhões de clientes. O alvo da empresa é o público que não tem plano de saúde e busca uma alternativa de atendimento com preços acessíveis.

Para sustentar esse plano de crescimento, a PartMed anuncia também um investimento de 40 milhões de reais em tecnologia. A ideia é que as clínicas da rede possam atender também os beneficiários da Tem Saúde.

Hoje a Tem Saúde oferece soluções de saúde para o usuário final por meio de parcerias com grandes empresas como Itaú, Marisa, PagBank e Casas Bahia, que ​​podem disponibilizar o benefício para seus clientes. O beneficiário conta com uma rede de médicos e laboratórios com preços populares, descontos de até 70% em medicamentos, telemedicina 24 horas, dentre outros benefícios.