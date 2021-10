Startup Memed, de prescrições digitais, finaliza captação de R$ 100 mi

A startup focada em saúde (no jargão, healthtech) Memed finalizou nesta sexta-feira uma nova rodada de captação, no valor de R$100 milhões. De acordo com comunicado enviado pela empresa, a captação contou com três investidores principais: a DNA Capital, a Temasek, empresa global de investimentos de Singapura, e a Fit Participações. Além deles, outros investidores institucionais também participaram da captação, não revelados pela empresa.

O movimento reflete a continuação de uma estratégia anunciada em junho de 2021, quando a DNA Capital, gestores de venture capital focada no setor de saúde, levantou um fundo exclusivo para adquirir o controle da empresa. Com o aporte foi de R$ 300 milhões, e os sócios-fundadores deixaram o dia-a-dia da operação para se dedicar a um comitê executivo.

A ideia é que os novos recursos sejam utilizados em conjunto com o primeiro aporte da DNA Capital, com foco em acelerar o crescimento da empresa. A maior parte dos recursos deve ser alocada para desenvolver áreas de produto, tecnologia e inteligências clínicas, com foco em melhorar a experiência de usuários finais e de empresas que contratam a Memed. Seguindo os planos anunciados em junho, a empresa deve disponibilizar aos clientes um marketplace de medicamentos e exames.

"Fico feliz com esse novo round, pois nos permite gerar ainda mais valor para todos os nossos parceiros, sejam médicos, operadoras, seguradoras, cooperativas, autogestoras, hospitais, players de telemedicina e prontuários eletrônicos, bem como para os mais de 2,2 milhões de pacientes únicos que se beneficiam da tecnologia da Memed todos os meses, seja para compra de medicamentos ou para agendamento de exames" diz Joel Rennó Jr, CEO da Memed, no documento.

Nos últimos 12 meses, a Memed gerou um volume total de 28 milhões de prescrições médicas digitais e seu time conta hoje com mais de 150 colaboradores – quatro vezes maior que no primeiro trimestre deste ano. Por enquanto, o investimento está sujeito à aprovação das entidades reguladoras.