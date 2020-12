Para um pequeno bar ou restaurante, gerenciar as compras de insumos pode ser uma dor de cabeça. De olho nesse mercado, os engenheiros Luigi Rodrigues e Marcelo Espiga, colegas de trabalho na consultoria McKinsey & Co, decidiram empreender e fundar a Floki Technologies, uma startup que usa inteligência artificial para automatizar o processo de compras de pequenas empresas do setor de alimentação.

A startup foi criada em março deste ano e já chamou a atenção de investidores. Nesta segunda-feira, 14, a gestora de venture capital Iporanga Ventures anuncia ter liderado uma rodada pré-seed de 3,6 milhões de reais no negócio. O aporte ainda teve a participação de fundadores de startups como Viva Real, Olist, Guiabolso e Apontador.

“A Floki atua em um setor extremamente analógico. A sua solução automatiza e simplifica o processo de compras, trazendo economia imediata de custos e de tempo”, afirma Leonardo Teixeira, sócio da Iporanga Ventures.

Com os novos recursos, a startup pretende consolidar o seu produto e estruturar uma equipe comercial de vendas. Atualmente a empresa atua na cidade de São Paulo e tem cerca de 35 clientes. A meta é chegar a 200 ao longo de 2021.

Inteligência nas compras

Fundar uma empresa em plena pandemia não é uma tarefa fácil, mas Rodrigues e Espiga acreditam que a crise acabou evidenciando o problema que eles tentavam resolver. “Comprar de forma inteligente se tornou uma questão de sobrevivência para muitos restaurantes, que chegaram a ver quedas de 70% do faturamento”, diz Espiga, diretor de produtos e operações.

A Floki, então, facilita as compras com uma plataforma que está integrada a 300 fornecedores diferentes. Com uma assinatura mensal de cerca de 500 reais, bares, restaurantes e padarias podem acessar a ferramenta. Por negociar as compras de dezenas de empresas, a startup consegue preços melhores com as fabricantes.

Em média, a empresa afirma conseguir uma economia de 20% nos valores de compra dos estabelecimentos clientes. O tempo dedicado por seus clientes às compras também é reduzido em 80%, segundo a startup.

“A área de compras concentra as principais dores vivenciadas por nossos clientes, representando algo entre 30% a 40% do faturamento desses estabelecimentos. Todo dia o varejista precisa resolver um quebra-cabeça complexo de fornecedores, preços, prazos de pagamentos e preferências pessoais”, afirma Luigi Rodrigues, presidente da startup.

Hoje a empresa emprega 15 pessoas e espera terminar o ano que vem com o dobro de funcionários. No curto prazo, o objetivo dos sócios é que a startup seja uma das maiores compradoras de insumos do Brasil de clientes como a Ambev. Quando estiver consolidada no mercado de alimentação, o plano é expandir para outras indústrias, como mercearias e bancas de jornal.

“O que nos chama atenção é o tamanho da oportunidade, já que é um mercado de 200 bilhões de reais por ano. Acreditamos que a Floki pode ser um player relevante nele, usando ferramentas como machine learning para otimizar os custos dos pequenos estabelecimentos”, diz Teixeira, da Iporanga Ventures.