SP busca startups de impacto para programa de aceleração

O Governo do Estado de São Paulo abriu hoje, 16, uma chamada pública para o seu programa de aceleração de startups liderado pelo hub de inovação do Estado, o IdeiaGov. A ideia é encontrar empresas de impacto com soluções voltadas às mudanças climáticas e seus efeitos.

Serão selecionadas 20 empresas do Brasil e da América Latina para participar do programa de aceleração, desenvolvido em parceria com o Connected Places Catapult (CPC), o Consulado Britânico e a Investe SP, agência de promoção de investimentos do estado de São Paulo.

O objetivo do programa é selecionar startups da América do Sul, que tenham soluções para resolver quatro grandes desafios da agenda climática, mapeados pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado (SIMA). São eles:

redução das emissões de gases do efeito estufa

mudança da matriz energética

mobilidade e combustíveis sustentáveis

cidades resilientes



Além da aceleração e conexão com investidores e governos ao longo do programa, as startups selecionadas terão a chance de apresentar suas ideias de negócio na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em novembro, na Escócia, e está sendo cotada como a mais promissora edição dos últimos anos. As empresas do Reino Unidos e América Latina trabalharão em conjunto na criação de soluções sustentáveis para o estado paulista.

O esforço para tirar do papel um programa de aceleração para startups de impacto vem na esteira de compromissos do Estado de São Paulo para a descarbonização, ou Net Zero. Recentemente, o governador do estado, João Dória (PSDB), assinou novos compromissos de redução das emissões até 2050, e que fazem parte do “Race to Zero”, programa da ONU.

Para participar, representantes das startups podem inscrever as empresas até o dia 9 de setembro, no site. Como requisito obrigatório, as startups devem ter, no mínimo, um representante fluente em inglês e português. Uma sessão virtual de perguntas e respostas será realizada com a equipe do IdeiaGov no dia 25 de agosto, às 11h, para esclarecer dúvidas sobre o programa e os desafios. Interessados podem se inscrever pelo link.

