Com R$ 50 mi em caixa, SMZTO, de franquias, está de olho em startups

A SMZTO, holding de franquias, está com apetite para investimentos em startups. Nesta sexta-feira, 3, o private equity anunciou o primeiro de uma série de investimentos e aquisições de participações societárias em pequenas empresas de tecnologia. A escolhida foi a empresa de gestão e comunicação Yungas.

O propósito da Yungas é digitalizar o dia a dia operacional de empresas, em especial de redes de franquia. Para isso, criou um sistema de gestão e comunicação que facilita a criação e acompanhamento de metas e faz a conexão entre grandes redes de franquia e seus franqueados, ou seja, os empreendedores por trás de cada unidade.

A startup já fazia isso com boa parte das unidades franqueadas que pertencem ao grupo SMZTO. Com o capital da holding, a ideia é atingir 100% da base, de acordo com Guilherme Ritz, CEO da Yungas.

Segundo o empreendedor, a oportunidade de mercado para a Yungas era inegável. O contato com alguns empreendedores à frente de franquias levou à conclusão de que não existia uma ferramenta capaz de reunir todas as comunicações feitas em diferentes plataformas, bem como uma ferramenta de gestão que ajudasse essas redes a manter os padrões de serviço — algo típico desse universo.

"Vimos muitos empreendedores que já tinham uma ferramenta gestão, mas que não se adaptava para um momento de expansão para um modelo de franquias", diz.

Com o ERP da Yungas, os franqueados passam a ter uma série de indicadores de produtividade da equipe, de comunicação (como a velocidade de resposta das demandas recebidas de consumidores por franqueados) e também de cumprimento dos padrões estabelecidos pela rede.

Com todo o arcabouço tecnológico, os empreendedores podem ter tempo de ser ainda mais estratégicos, diz Ritz. “A tecnologia vai suprir essas necessidades mais essenciais e básicas, principalmente entre os multifranqueados".

Novas compras

A Yungas é a primeira empresa a ganhar consolidar o desejo da holding de Semenzato de investir pelo menos 50 milhões de reais em startups nos próximos dois ou três anos.

O racional por trás do novo investimento está em poder abrir o horizonte para novas tecnologias e parcerias que possam acelerar o desenvolvimento das mais de 3.000 lojas da SMZTO, afirma Bruno Semenzato, CEO da holding. “Queremos construir a melhor experiência que um franqueado possa ter no mercado”, diz. "Olhar para startups engajadas na transformação digital com o uso de tecnologia é um caminho para isso".

Para chegar a esse resultado, em um primeiro momento, serão oferecidas algumas ferramentas que podem ajudar esses empreendedores — e Yungas é uma delas.

Com o tempo, a intenção é tornar a empresa de private equity em uma grande plataforma capaz de resolver todos os percalços do dia a dia operacional de franquias. “Nosso sonho é ser um super app que concentre todas as ferramentas possíveis”, diz Semenzato.

No radar, estão novos investimentos em startups ligadas a três principais pilares: soluções financeiras, marketplaces (empresas que possam ajudar na criação do zero de uma central de compras digital para o franqueado) e marketing, com criação de soluções que possam automatizar ainda mais a compra de mídias digitais.

