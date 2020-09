Rival do Tinder, app de namoro Bumble mira IPO em 2021

O Bumble, aplicativo de relacionamento onde as mulheres podem dar o primeiro passo, se prepara para uma oferta pública inicial que poderia ocorrer no início do próximo ano, segundo pessoas a par do assunto.

O Bumble poderia buscar um valuation de 6 bilhões a 8 bilhões de dólares, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada. Embora esteja em conversa com bancos, a empresa ainda não definiu um cronograma, acrescentaram as pessoas. Nenhum plano foi finalizado e o prazo do IPO do Bumble ainda pode mudar.

Seria mais uma empresa de tecnologia a considerar a entrada no mercado de IPOs, que neste ano pode ter listagens de marcas conhecidas, como Airbnb e Doordash.

A empresa de private equity Blackstone Group comprou uma participação majoritária no Bumble no ano passado – quando era conhecido como MagicLab – em transação que avaliou a empresa em 3 bilhões de dólares. Fundada em 2006 por Andrey Andreev, a MagicLab já estudava um IPO antes desse acordo.

Representantes do Bumble e Blackstone não quiseram comentar.

O aplicativo Bumble foi lançado em 2014 pela fundadora Whitney Wolfe Herd, que também foi cofundadora do Tinder, onde tinha um cargo executivo. Ela se tornou diretora-presidente da família de aplicativos como parte do acordo com a Blackstone.

Outros investidores incluem as empresas de capital de risco Accel, Bessemer Venture Partners e Greycroft.