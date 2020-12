Resultados Digitais muda nome da marca para RD Station

A startup de marketing digital Resultados Digitais anuncia, nesta terça-feira, 1º, que passará a adotar a marca RD Station. O lançamento da nova identidade acontece durante o Hostel by RD Summit, evento anual da companhia, que acontece de forma digital neste ano.

O novo nome já era usado em produtos da empresa e na operação em outros países. Agora, prestes a completar dez anos, a companhia decidiu que era hora de unificar toda a sua operação sob um mesmo nome. “Resultados Digitais” dificultava a pronúncia em outros países e não era facilmente traduzido.

“Quando demos o nome Resultados Digitais, no início da operação da empresa, a ideia era reforçar o nosso manifesto. Queríamos que as empresas olhassem para o marketing digital como algo que gerava resultado, receita e crescimento em oposição a estratégias tradicionais difíceis de mensurar”, afirma Eric Santos, presidente da RD Station.

Com o passar dos anos, a criação de novas submarcas foi se estendendo e a empresa percebeu que seria preciso parar e repensar a estratégia. Para o processo de mudança, houve uma parceria de dois anos com a consultoria Future Brand. “Passamos esse tempo refletindo, reforçando e recuperando nossos atributos marca, não só com nosso time, mas envolvendo também nossos clientes, parceiros e o ecossistema como um todo”, afirma Bernardo Brandão, vice-presidente de marketing da RD Station.

A companhia, de Florianópolis, em Santa Catarina, oferece produtos online de marketing para pequenas e médias empresas. Seus dois produtos – RD Station Marketing e RD Station CRM – somam 25.000 clientes em mais de 20 países.

Além da frente de software, a empresa possui uma divisão de conteúdo. Nesse caso, a Resultados Digitais segue como marca para conteúdo direcionado a clientes e clientes em potencial. A Agência de Resultados, que lidera iniciativas de educação, também mantém o nome.

Em 2019, a companhia recebeu um investimento de 200 milhões de reais liderado pelo fundo de investimentos Riverwood Capital. O dinheiro está sendo investido na expansão da companhia no território brasileiro e na América Latina. Hoje, mais de 650 funcionários são empregados pela startup na região.