Rede de franquias fatura R$ 150 milhões vendendo arroz e feijão “in box”

Os problemas do cotidiano podem gerar ótimas ideias de negócio. Foi assim que o empreendedor Jhonathan Ferreira teve a ideia de criar a Brasileirinho Delivery. Em 2012, o jovem recém-formado não tinha tempo para cozinhar suas refeições e dependia dos pratos da rede de comida oriental China in Box. Depois de algum tempo, ele começou a sentir falta de comer comida caseira. Foi assim que teve a ideia de criar uma rede que vendesse pratos com arroz e feijão na caixinha. Sete anos depois, seu negócio deve terminar o ano faturando 150 milhões de reais.

Mas Ferreira não embarcou nessa jornada sozinho. Ele construiu a ideia da Brasileirinho com o amigo Adriano Massi. Juntos, eles criaram o primeiro restaurante da rede em 2013, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A marca nasceu com o conceito de comida pronta para viagem. As refeições todas eram servidas na caixinha e as carnes já vinham em pedaços pequenos, para que o cliente não precisasse cortá-las.

Com um ano de operação, a unidade de São José do Rio Preto faturou cerca de 480.000 reais. Satisfeitos com o resultado, os sócios decidiram que era hora de entrar no mercado de franchising. Em setembro de 2014, a primeira franquia foi comercializada para a cidade de Belo Horizonte. Hoje, a rede já conta com 110 unidades instaladas em mais de 84 cidades brasileiras.

Com ajuda dos franqueados, a rede foi adaptando seu cardápio para se adequar aos gostos do cliente. Hoje, itens como escondidinho de frango com catupiry, bobó de camarão e galinhada estão presentes no menu. O tíquete médio de uma refeição para delivery com bebida e sobremesa é de 40 reais.

A rede pede dos franqueados um investimento inicial de 215.000 reais. Segundo a marca, o tempo médio de retorno do capital investido varia de 18 a 24 meses. Sobre o faturamento mensal de cada unidade, a franqueadora cobra uma taxa de 3% a 3,5% de royalties.

Covid-19 favoreceu o delivery

A rede de franquias vinha crescendo consistentemente ao longo dos últimos três anos, com o faturamento anual passando de 50 milhões de reais em 2017 para 123 milhões no ano passado. Este ano, com a chegada da pandemia, o volume de pedidos só aumentou.

Segundo Ferreira, a recorrência dos clientes subiu e as vendas aumentaram 16% de março até então na comparação ano a ano. “A nossa representatividade de vendas no salão é baixa, o cliente prefere receber o produto em casa ou no escritório”, diz o empreendedor.

Impulsionada pela alta do delivery, a rede da Brasileirinho deve fechar 2020 com faturamento de 150 milhões de reais e projeta chegar a marca de 140 franquias em operação. Já para 2021, os planos são mais ambiciosos: terminar o ano com 180 lojas em operação e faturamento entre 180 e 200 milhões de reais. “Nosso departamento de expansão está atuando bem forte para que isso seja possível”, diz Ferreira.