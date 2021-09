Quer virar chefe? Redes de franquia derrubam preços na Semana do Brasil

Para celebrar a Semana do Brasil, período criado pelo Governo Federal para estimular o varejo e o turismo a criarem condições especiais de compra, uma seleção de redes de franquia estão dando descontos de até 30% para novos franqueados. A proposta é facilitar o empreendedorismo e a criação de novos negócios no país.

Quer deixar de ser funcionário e começar a empreender? Encurte caminhos com o curso Inovação na Prática

A data, uma espécie de "Black Friday brasileira", acontece entre os dias 2 e 12 de setembro, semana em que é comemorada a independência do país. Confira algumas rede de franquias com desconto:

Redes de franquia com desconto na Semana do Brasil

Anjos Colchões & Sofás

Especializada em colchões e estofados, a franqueadora está concedendo 30% de desconto no valor da taxa de franquia, que é de 55.000 reais, para novos franqueados.

Casa de Bolos

A rede de franquias de bolos caseiros é uma das cinquenta maiores do franchising e conta com dois modelos de negócios: loja FIT, para cidades com até 80.000 habitantes, e loja STANDARD, para municípios maiores. A franqueadora está permitindo o parcelamento da taxa de franquia, de 38.000, com entrada e outras seis parcelas.

Sofá Novo de Novo

A rede de higienização e blindagem de estofados vai oferecer aos novos empreendedores, durante o período da Semana Brasil, 5% de desconto na taxa da franquia. A marca tem mais de 10 anos de experiência e mais de 30 operações no país. O investimento inicialpara uma unidade é de 25.900 reais.

CleanNew

Pioneira em blindagem de estofados, a rede vai oferecer aos novos empreendedores desconto de 20% na taxa de franquia. Com 38 unidades no Brasil e quatro internacionais, a franquia atua desde 2005 em formato home based, quando o profissional vai até o cliente para atendimento domiciliar para serviços em sofás, colchões e poltronas.

Pizza Prime

A franquia de pizzarias vai conceder 30% de desconto na taxa de franquia, que é de 50.000 reais, para franqueados que investirem na segunda unidade e um desconto de 50% para empreendedores que já estão abrindo da terceira loja em diante. Além disso, haverá uma isenção de royalties nos primeiros três meses de operação para quem fechar negócio dentro do período da Semana do Brasil.

Limpeza com Zelo

A rede especializada em residências, escritórios e condomínios criou um parcelamento próprio para a Semana do Brasil. Quem pretende investir em um dos modelos de franquias acima de 26.000 reais poderá dar uma entrada de 10.500 reais, e parcelar o restante do valor em até 36 vezes. A empresa conta atualmente com mais de 100 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Sestini

A rede varejista de bolsas, malas e acessórios ofecere um desconto de 30% na taxa de franquia - atualmente em 40.000 reais - para os novos franqueados que desejam abrir uma unidade da rede. Atualmente, a Sestine tem 49 unidades no país, além de comercializar seus produtos em lojas multimarcas.

Mr. Fit

Pioneiro em fast-food saudável, que já conta com mais de 370 franquias espalhadas pelo Brasil e Portugal, irá oferecer descontos de 50% na taxa de franquia para os modelos de negócios tradicionais, shoppings e quiosques.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.