Negócios em Expansão: por que inscrever sua PME no ranking da EXAME

As inscrições para o ranking EXAME Negócios em Expansão estão abertas. Em sua primeira edição, o ranking é resultado da parceria da EXAME, BTG Pactual e PwC Brasil e procura reconhecer as pequenas e médias empresas de crescimento acelerado no Brasil.

O objetivo é dar visibilidade para empreendedores que usam de estratégias bem estruturadas e inovação para crescer a receita de suas empresas. A EXAME irá celebrar a expansão desses pequenos negócios que, mesmo durante a pandemia, transformaram suas ideias em negócios, conquistaram novos mercados e estabeleceram seus nomes no aquecido ecossistema empreendedor do país.

Empreendedores interessados podem se inscrever até 30 de abril, pelo site do projeto.

Por que participar do ranking?

Em um mercado tão competitivo, a busca por um diferencial pode determinar o sucesso — ou insucesso — de uma empresa. A jornada de construção de um posicionamento de marcar passa por diversas etapas, mas verdade seja dita: nem sempre é tarefa fácil fazer o consumidor entender que seu produto ou serviço é, de fato, superior.

Nesse cenário, o reconhecimento como uma das empresas mais dinâmicas do país também pode ajudar a sua PME a se estabelecer como um player importante, mesmo diante das ofertas das grandes empresas e multinacionais.

A distinção no ranking é uma poderosa vantagem de marketing que cada vencedor pode e deve usar para se destacar. Com o reconhecimento, pequenos empreendimentos podem compartilhar o mérito não apenas entre os competidores de sua mesma indústria, mas também em suas redes sociais, publicidade e na comunicação direta com o consumidor. Ser uma PME no ranking EXAME Negócios em Expansão é, antes de mais nada, uma ferramenta de negociação com o comprador.

Ser reconhecida como empresa de destaque no mercado em um momento em que novos negócios surgem dia após dia e o país comporta um cenário empreendedor como jamais visto — entre maio e agosto de 2021, mais de 1,4 milhão de empresas foram abertas no país — também pode ser uma poderosa ferramenta de posicionamento junto à imprensa e aos investidores.

O cenário empreendedor no país nunca foi tão aquecido. No ano passado, o país gerou 11 unicórnios, como são chamadas as empresas de tecnologia avaliadas em mais de US$ 1 bilhão — mais que o dobro dos cinco unicórnios de 2020. É um reflexo do crescente interesse por gente disposta apostar nas pequenas empresas do país. Sendo assim, ser uma PME no ranking EXAME Negócios em Expansão é também um mecanismo de diferenciação para atrair e facilitar a escolha de investidores interessados em companhias de alto crescimento.

Veja abaixo algumas maneiras com as quais o reconhecimento no ranking pode ser usado pela sua empresa:

Assinaturas de e-mail;

Imprensa e publicidade;

Campanhas de marketing;

Exposição em websites;

Programas de incentivo interno;

Recrutamento e retenção;

Relações com investidores;

Material promocional;

Sinalização em conferências e eventos;

Banners e sinalização ao ar livre;

Vídeos promocionais;

Relatórios anuais.

Ganhar o destaque no ranking EXAME também permite se destacar dentro de sua própria organização, possibilitando maior visibilidade em toda a sua indústria e setor, bem como melhor retenção de pessoal e maior reconhecimento profissional e pessoal.

Como participar

As empresas elegíveis deverão enviar, até o dia 30 de abril de 2022, as suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2020 e 2021 e preencher um formulário qualitativo de dados, disponível através da página de internet do projeto. Os demonstrativos contábeis enviados serão então validados e compilados pela PwC Brasil.

Podem participar empresas com receita operacional líquida entre R$ 2 milhões e R$ 300 milhões, sediadas no Brasil. Nesta primeira edição, em 2022, por exemplo, serão avaliados a receital operacional líquida anual contidas nas demonstrações contábeis (balanço patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)) referentes aos anos de 2020 e 2021.

