Programas de incentivo a mães empreendedoras com inscrições abertas

Em comemoração ao Dia das Mães, que acontece no próximo dia 9 de maio, empresas anunciam a abertura de inscrições para programas de capacitação e mentorias para mães empreendedoras e mulheres que desejam conciliar carreira e a maternidade. Na lista, estão a siderúrgica Gerdau e a aceleradora de impacto B2Mamy.

A B2Mamy, empresa que conecta e acelera empresas de mães empreendedoras, abriu as inscrições para a nova turma do Womby, programa de impacto social que visa apoiar mulheres que estão passando dificuldades financeiras durante a pandemia. Pela primeira vez, o programa conta com o apoio do banco BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME).

Essa será a segunda edição do curso "Ela é Social Media", programa nacional de capacitação e empregabilidade em tecnologia, e que ensina habilidades digitais a mães da periferia. O objetivo é auxiliar, durante três meses, 500 mulheres de regiões periféricas do país, por meio do ensino técnico nas áreas de comunicação, gestão financeira, precificação, design e ferramentas digitais e tecnológicas.

A empresa irá oferecer mentorias e 45 horas de conteúdos ao vivo e gravados para que essas mães aprendam a trabalhar como profissionais de redes sociais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site.

"A ideia do projeto social surgiu quando li uma entrevista sobre mães da periferia terem que interromper a amamentação com apenas quatro meses para poder retornar ao trabalho. Pensando que o ideal é manter a amamentação dos bebês até os dois anos de idade, percebi que esse problema poderia ser resolvido com tecnologia e capacitação, dois pilares fundamentais da B2Mamy", diz Daniela Junco, fundadora e CEO da B2Mamy.

O apoio do BTG faz parte dos esforços sociais do banco e que surgem a partir da criação da iniciativa “Números que Importam”, iniciativa que apoia projetos e organizações sociais que estejam contribuindo para minimizar os efeitos da crise causada pela pandemia. No rol de ações, o banco já anunciou a concessão de microcrédito social para empreendedores em parceria com a ONG Gerando Falcões e a criação de um programa de incentivo ao esporte e à educação.

Já para o programa da Gerdau, realizado em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social, o objetivo é estimular a formação profissional de 100 mães, por meio de 5 aulas sobre criação de marca, vendas, finanças, planejamento estratégico, entre outros temas. Após o fim das aulas, as empreendedoras também passarão por um período de incubação de três meses com consultores da Besouro.

Essa será a terceira edição do programa que, devido à pandemia, ganhou formato remoto. Ao longo dos últimos três anos, foram 16 turmas, mais 1 mil alunos e cerca de 900 projetos incubados. Segundo a empresa, a expectativa é formar até 1.500 profissionais até o final do ano.

“Acreditamos que o empreendedorismo tem um papel importante na transformação social para a construção de uma sociedade mais justa. É uma alavanca para empoderar pessoas e moldar um futuro melhor”, disse Paulo Boneff, líder de responsabilidade social da Gerdau. “Temos dedicado grandes esforços a iniciativas voltadas à educação empreendedora. Com a pandemia, entendemos que este movimento é ainda mais importante”.

Para participar é preciso ter mais de 18 anos e já ter frequentado ou estar matriculada em uma escola pública dos municípios selecionados. As interessadas podem se inscrever até o dia 12 de maio, pelo site.

