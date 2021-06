Agenda das startups: sete programas de aceleração com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de junho. Confira abaixo.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração:

1. StartOut - Ciclo Lisboa

O StartOut Brasil, programa de internacionalização de startups do governo federal, está com inscrições abertas para o Ciclo Lisboa 2021. Até 40 startups brasileiras em fases maduras com foco em expansão e internacionalização serão selecionadas para participar da primeira etapa do ciclo, que acontecerá de forma virtual a partir de julho deste ano. Podem participar empresas inovadoras de base tecnológica que já tenham produto ou serviço para comercialização finalizado, Produto Viável Mínimo (MPV) ou protótipo e estejam faturando, preferencialmente, acima dos 500.000 mil reais ou que tenham recebido algum tipo de investimento. As inscrições podem ser feitas até 21 de junho, pelo site.

2. Scale-Up Endeavor B2B Enterprise

A Endeavor está com inscrições abertas para a segunda edição do Scale-Up Endeavor B2B Enterprise. O programa irá acelerar 12 scale-ups que desenvolvem soluções para demandas de grandes empresas brasileiras independente de segmento, como por exemplo: Automação de Gestão de Processos, LegalTechs, Cyber Security, HRTechs, Financial Services e outros. As inscritas precisam ter modelo de negócio sólido e validado, operação robusta para escala acelerada e foco na velocidade de execução e escalabilidade. Mais informações no site.

3. Campanha Dia dos Namorados do Sebrae Rio e Sistema Fecomércio RJ

Entre os dias 9 e 11 de junho, empreendedores participarão de um circuito virtual gratuito com dicas de como fazer um plano de vendas para o seu negócio, organizar e realizar uma live shopping para divulgação e vendas nas suas lojas físicas, digitais e redes sociais. O Sebrae Rio e o Sistema Fecomércio RJ elaboraram uma programação especial para potencializar o faturamento dos pequenos negócios em uma data importante para o comércio varejista como o Dia dos Namorados, assim como outras datas comemorativas. Interessados devem se inscrever no link.

4. ShiftT

Empreendedores de todo o país podem se inscrever para o programa de aceleração de startups ShiftT, iniciativa da Tupy UP, área de inovação recém-criada na multinacional metalúrgica Tupy. Além da conexão com toda a estrutura da empresa, os negócios selecionados vão passar por mentorias aplicadas por 30 profissionais da Tupy com experiência nas mais diferentes áreas de conhecimento. Serão escolhidas startups que tenham sinergia com os negócios da Tupy, com soluções que possam ser escaladas rapidamente com o apoio da empresa; empresas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e para a Indústria 4.0 a partir da geração de valor pelo uso de tecnologias emergentes, e empresas que possam impulsionar a transformação digital da Tupy. Para se inscrever, é só acessar o site da ShiftT até o dia 04 de junho.

5. Programa de Imersão Internacional - edição Vale do Silício

O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) criou um programa online e sem mensalidade contará com palestras de especialistas internacionais do Vale do Silício, que vão compartilhar conhecimento, apresentar suas visões, a forma como lidam com as tecnologias emergentes que estão mudando o mundo, além de tendências e impactos dessas transformações nas organizações e na sociedade. O programa de imersão do IGTI terá 10 semanas de duração, em um total de 62 horas de carga horária, com interações ao vivo e tradução simultânea. Esse é o primeiro evento internacional promovido pelo IGTI e os participantes terão apenas o custo de matrícula, que é de R$250. As inscrições podem ser feitas até 11 de junho pelo site.

6. Click Empreendedor - edição ‘Mulheres de Negócios’

O Sebrae Rio, em parceria com o Sistema Fecomércio RJ, realizará a Click Empreendedor – edição ‘Mulheres de Negócios’ para fortalecer ainda mais a gestão de pequenas empresas femininas. O evento, 100% digital e gratuito, acontecerá de 8 a 10 de junho e oferecerá conteúdo específico para apoiar ainda mais as donas de micro e pequenas empresas, MEI e potenciais empresárias. As inscrições podem ser realizadas pelo site.

7. Scale-Up Endeavor Consumer Goods

A Endeavor abriu as inscrições para a primeira edição do Programa Scale-Up Endeavor Consumer Goods. A iniciativa, que tem patrocínio Gold do GPA e Nestlé, busca 15 scale-ups que desenvolvem a próxima geração de produtos para Alimentos & Bebidas, Cosméticos, Higiene, Moda e Bem-estar no Brasil. Durante os cinco meses de aceleração, de julho a novembro de 2021, os empreendedores e empreendedoras serão acompanhados por uma mentora madrinha ou mentor padrinho para ajudá-los nos principais desafios de crescimento do negócio. O programa também oferece meetups com as maiores referências em negócios do setor. As inscrições podem ser feitas na página do programa até o dia 11 de junho de 2021.

