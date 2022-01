Pelo rádio, GR Capital capta novos investidores e cresce no interior de SP

O trabalho de conquistar uma clientela fiel e interessada em ter mais informações sobre produtos financeiros costuma ser um dos principais desafios para escritórios de investimentos.

Não à toa, nos últimos anos proliferaram newsletters, comunidades, podcasts e canais no YouTube patrocinados por escritórios de investimento e com a finalidade de democratizar o acesso a conteúdo sobre o tema.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

Nessa toada, os sócios da GR Capital, um escritório de Bauru, no interior paulista, apostam num veículo de comunicação tradicional e com alcance gigante: o rádio.

Plugado ao ecossistema do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) desde outubro do ano passado, o GR foi fundado há quase duas décadas a partir do encontro de profissionais tarimbados no mercado financeiro da capital paulista.

Em comum, o interesse de desbravar o mercado de investimentos do interior paulista, um dos maiores mercados consumidores do país. "O interior paulista tem um público de alta renda significativo ainda muito mal atendido ou com muitas dúvidas de investimentos", diz o sócio Leandro dos Santos Rosa.

Desde 2009, boa parte dos 14 sócios revezam entre si a condução de programas de rádio semanais em algumas das principais emissoras de rádio de Bauru.

O intuito é oferecer pílulas com cinco minutos de duração com algumas das tendências do mercado de capitais, além de conteúdos mais amplos sobre o mercado de investimentos, como dicas de finanças pessoais, elaboradas por especialistas do mercado.

Tudo começou com um empurrão de uma das sócias, Mariana Hauer, cuja trajetória profissional anterior à GR incluiu passagem pelo setor da B3 dedicado à educação financeira. "Isso deu uma veia empreendedora muito forte desde o início do escritório", diz o sócio Renato Teixeira Mota.

De lá para cá, os programas de rádio evoluíram para incluir, também, lives no Instagram e cursos de educação financeira que, antes da pandemia, chegaram a reunir 600 entusiastas em investimentos pessoais em Bauru.

A ênfase no uso de meios de comunicação para chegar a possíveis investidores acabou criando uma máquina poderosa de conversão de clientes. Na pandemia, o patrimônio líquido do escritório dobrou de tamanho e chegou a 1,2 bilhão de reais de mais de 3.000 pessoas físicas e jurídicas.

A meta, agora, é chegar a 3 bilhões de reais até o fim do ano que vem. "A gente não depende tanto da evolução do mercado para abrir mercados", diz o sócio Gabriel Pagani. "A gente tem a capacidade de geração de conteúdos educacionais como diferencial."

Até então parte da XP, a migração da GR Capital ao ecossistema do BTG faz parte de um desejo do escritório de ampliar a cobertura de serviços antes oferecidos de maneira separada, como conta de pessoa física e jurídica, crédito imobiliário, cartão de crédito, conta digital e outros.

No BTG, a GR conta com mais de 500 opções de produtos de investimento. Os mais populares por ali são renda fixa, fundos de investimento e o mercado de ações.

Atualmente são 20 assessores no escritório, espalhados em sedes em Assis, Bauru, Marília e na capital paulista. No radar dos sócios está a abertura de unidades de atendimento em outras cidades com economia pujante no interior paulista como Araraquara, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto.

Quais são as tendências no empreendedorismo do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.