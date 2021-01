EXAME Academy integra parceria BlackRocks e BTG e libera acesso a cursos para empreendedores negros

O ecossistema empreendedor no Brasil e no mundo vem sendo criticado cada vez mais pela baixa presença de mulheres, negros, entre outros grupos pouco representados, em posições de destaque. Por aqui, uma evidência disso é o fato de que apenas uma mulher está à frente de um unicórnio — a exceção das exceções é Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank.

Paulo Alencastro, da Acesso Digital, também é a única pessoa negra entre os fundadores de unicórnios ou startups com grandes rodadas de investimento brasileiras em 2020, embora quase 60% da população seja preta, parda ou indígena. Uma iniciativa da EXAME Academy, braço educacional da EXAME, quer mudar essa realidade. Em parceria com a BlackRocks Startups, rede de empreendedores e profissionais negros, EXAME Academy vai oferecer acesso gratuito a alguns de seus cursos a empreendedores selecionados pelo Grow Startups, programa de aceleração dos negócios da BlackRocks iniciado em novembro do ano passado.

“Aqui na EXAME acreditamos tanto em empreendedorismo quanto em educação para transformar não só o Brasil, mas o mundo. É através de iniciativas como esta que reafirmamos nosso propósito. É educando e estimulando o empreendedorismo de hoje que construiremos um amanhã melhor”, afirma Pedro Thompson, CEO da EXAME. Por ora, quatro cursos serão oferecidos: Oratória, Mente em Foco, Manual do Investidor e Inovação na Prática.

“Essa jornada de aprendizagem foi proposta tendo como foco desenvolver habilidades e oferecer ferramentas que sempre foram essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional, mas que se tornaram ainda mais relevantes nesse novo cenário que vivemos desde o início do ano passado: comunicação eficaz, equilíbrio emocional, gestão financeira e capacidade de inovar sempre.”, diz Rodrigo Godoy, head da EXAME Academy.

O acesso aos cursos, que somam 243 aulas num total de 21 horas de conteúdo, vai até janeiro de 2022. O BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME) apoiará a startup por meio de investimento financeiro, conhecimento e networking.

Para Maitê Lourenço, CEO e fundadora da BlackRocks, ter uma parceria de peso como o BTG e agora com a EXAME Academy somada à infraestrutura do Grow Startups será vital para a expansão dos negócios envolvidos na parceria. “Entendemos que a educação é chave para a transformação social e ter parceiros que acreditam na educação assim como nós é superimportante”, diz Maitê.

Além da EXAME e do BTG, o programa de capacitação de empreendedores da rede da BlackRocks tem também a rede social TikTok como parceiro institucional. Saiba mais sobre a iniciativa BlackRocks aqui.