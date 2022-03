Os principais desafios das mulheres que empreendem online

Apesar de representarem mais da metade do contingente empreendedor no mundo digital, as mulheres ainda enfrentam uma jornada solitária no varejo digital. Um levantamento da Nuvemshop, plataforma de e-commerce para pequenos lojistas, mostra que 65% das mulheres empreendedoras no online também são as únicas por trás do negócio. Entre as pequenas e médias empresas lideradas por homens, menos da metade têm apenas uma pessoa.

De acordo com a Nuvemshop, é possível perceber alguns reflexos imediatos dessa realidade. O primeiro deles está na saúde das empreendedoras digitais: 36,3% delas dizem já terem tido complicações psicológicas ou físicas durante a jornada à frente do próprio negócio, ante 20% dos homens.

O contexto desafiador para mulheres no mercado de trabalho pode repercutir em maiores esforços na hora de pensar estratégias para qu eo empreendimento dê certo — o que, por consequência, causa uma exaust]ao física e psicológica superior, segundo Juliana Gusmão, Diretora de Talent Acquisition da Nuvemshop. “As mulheres ainda precisam enfrentar muitos desafios no mercado de trabalho, como a falta de oportunidades de crescimento, o que faz com que elas busquem um caminho solo para alcançar o próprio sucesso com as estratégias que constroem no contexto digital que nós vivenciamos hoje".

Em relação às principais dores para empreender, elas apontam o dinheiro e a falta de crédito.

Elas dominam as redes sociais

Em relação à presença no online, a pesquisa mostra que elas são mais ativas nas redes sociais do que os homens, com destaque para o uso itensivo do WhatsApp como canal de vendas complementar ao site (são 76,3% contra 67,5% dos homens) e na criação de conteúdo em foto e vídeo, como Instragram, TikTok e Pinterest. Veja a comparação abaixo.

98,2% das mulheres utiliza o Instagram (contra 90,4% dos homens empreendedores);

30,4% delas usa o Tik Tok (contra 18,3% dos homens);

24,5% delas usa o Pinterest (contra 9,2% dos homens)

A parceria com influenciadoras também faz parte da realidade de 44,7% dos casos. Das empreendedoras que ainda não adotaram essa estratégia, 43% afirmaram ter interesse em ampliar a divulgação de produtos nesse formato em 2022.

“As mulheres abraçaram de vez as vendas online. É muito importante fornecer todas as ferramentas para que mais mulheres possam iniciar e ampliar o seu próprio negócio, expandindo não só o faturamento, mas também permitindo mais flexibilidade para seu dia a dia”, diz a diretora.