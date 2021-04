ONU dá curso online gratuito para mulheres criarem negócios digitais

O Programa Ganha-Ganha, fruto da aliança da ONU Mulheres com a Organização Internacional do Trabalho e a União Europeia, lança um curso online gratuito para ajudar mulheres da América Latina a digitalizar seus negócios. Chamado de Digitalize seu Negócio, o programa é feito em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), iniciativa que apoia o empreendedorismo feminino no Brasil.

O curso tem como meta ajudar as empreendedoras latino-americanas a digitalizar seus negócios para driblar os impactos causados pela pandemia de coronavírus. Podem participar do programa mulheres fundadoras e líderes de pequenas e médias empresas do Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguai e Jamaica. Ao todo, serão selecionadas 150 empresas para o curso.

As aulas, que começam em maio, duram dois meses e serão conduzidas pela metodologia da RME. Ao longo do período, as empreendedores vão aprender sobre como digitalizar um negócio tradicional, como manter relacionamentos com clientes de forma virtual, como usar os serviços bancários remotamente, como formalizar a gestão digital da empresa e como aprimorar a liderança.

“Estamos felizes com a parceria com o Ganha-Ganha que vai nos permitir levar o Digitalize Seu Negócio para mulheres na América Latina e Caribe. Acreditamos que o foco em mulheres potencializa o impacto nas famílias e comunidades e apoiar a digitalização dos negócios é essencial para atravessarmos a pandemia”, diz Ana Fontes, fundadora da RME.

Dados da ONU mostram que os negócios liderados por mulheres têm sido mais impactados pela pandemia, uma vez que estão concentrados em atividades afetadas pela crise, como alimentação fora do lar, alimentação, turismo e serviços.

“Oferecer ferramentas para que empreendedoras possam digitalizar seus negócios é uma ação importante para minimizar esses danos e garantir que mais mulheres possam manter a renda”, diz Anastasia Divinskaya, representante da ONU Mulheres no Brasil.

Para se inscrever, acesse o site do programa.