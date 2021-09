Omelete em pó? Conheça o novo produto da startup do Grupo Mantiqueira

A N.OVO, foodtech do Grupo Mantiqueira, nasceu com o propósito de convencer as pessoas de que é possível gerar inovação ao substituir produtos de origem animal para os chamados itens plant-based, alimentos à base de plantas. A spin-off de um dos maiores produtores de ovos do mundo lançou agora o N.OVO Mexido e Omelete, um produto que imita os ovos mexidos e omeletes, mas em uma versão em pó.

O produto pretende imitar o ovo tradicional, com sabor, textura e até mesmo aroma idênticos ao de um omelete comum. A composição, no entanto, é à base de ervilha, soja e cúrcuma, raíz que também dá a cor amarelada ao produto. Do pó ao omelete, é preciso apenas acrescentar água à mistura em uma frigideira.

Do lançamento da foodtech, em 2019, até os ovos mexidos vegetais foram necessários dois anos de pesquisa, desenvolvimento e investimentos. No portfólio da startup, até o momento, o único produto era o ovo “vegetal”, que substitui os ovos em receitas de bolos, pães e outras massas – e também responsável pelo lançamento da empresa ao mercado.

“Quando o produto nasceu, não sabíamos que ia originar uma spin-off. Seria apenas um produto a mais no Grupo Mantiqueira”, diz Amanda Pinto, fundadora da startup. Com o passar do tempo, as chances de negócio em um mercado que promete movimentar 2 trilhões de reais até 2035 também motivaram a criação de uma empresa dedicada exclusivamente a produtos vegetais, com foco no público vegano, flexitariano e até mesmo alérgico. “Havia um mercado extenso, produtos de qualidade e um mercado em desenvolvimento e apostamos nisso”, diz.

O novo item no cardápio vem para reforçar os planos de expansão da N.OVO, segundo Amanda. Com o novo produto, a empresa pretende aumentar a distribuição, de 3.000 para mais de 5.000 pontos de venda até 2022. Atualmente, o substituto para ovos mexidos ou omelete da N.OVO pode ser encontrado nas redes Pão de Açúcar, La Frutaria e Zona Sul.

À medida em que a busca pelo produto aumentar, a projeção é de que o preço também caia e ovo plant-based seja mais acessível, diz a executiva. Hoje o omelete custa R$ 18, e tem uma quantidade equivalente a 6 ovos. Já o ovo mexido sai por R$ 15 a R$ 17, e equivale a 12 ovos.

Depois dos 5.000 pontos de venda e de uma capilaridade em cinco regiões do Brasil, a meta da N.OVO é alcançar o mercado internacional nos próximos dois anos. "Queremos trazer produtos de mais qualidade, mais aporte nutricional, replicando sabores de produtos animais com a maior exatidão possível – dentro e fora do país”, diz. “Hoje existem 400.000 espécies de plantas, e 300.000 delas são comestíveis. Ainda há muito a se explorar no país com a maior biodiversidade do mundo”, diz.

