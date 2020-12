O que os brasileiros mais pediram no iFood durante a Black Friday

A Black Friday do iFood foi recorde. Somente na sexta-feira, 27, a empresa registrou 2,5 milhões de pedidos, 79% a mais que no ano passado. O segredo para o sucesso? Uma campanha que colocou 20.000 pratos custando 99 centavos na plataforma. Com isso, passaram 110 milhões de reais em vendas pelo aplicativo.

Ao todo, 80% dos estabelecimentos que participaram da campanha eram pequenos e médios restaurantes. Do total de pedidos realizados, 38% foram em restaurantes desse porte, o que, segundo a empresa, mobilizou um milhão de funcionários no processo de preparação.

Já nas entregas realizadas pelo iFood, 78.000 entregadores foram acionados, o que resultou em 8 milhões de reais em repasse a eles. Mas mais de 60% dos pedidos feitos na data foram entregues pela logística dos próprios restaurantes.

Os queridinhos dos brasileiros

Os consumidores realizaram 100.000 pedidos por hora, em média, na Black Friday. De acordo com o aplicativo, a refeição que mais atraiu os clientes foi o jantar, que concentrou 58% dos pedidos, seguida do almoço (30%).

O prato campeão da Black Friday para os brasileiros foi o hambúrguer. Segundo o iFood, enfileirando todos os hambúrgueres pedidos na sexta-feira daria para dar 30 voltas no estádio do Maracanã. Depois do sanduíche, as esfihas, os sushis e os sashimis lideraram a preferência dos consumidores.

No supermercado, os itens favoritos foram os produtos de feira, com 21.000 unidades vendidas na data. Bebidas e produtos de limpeza aparecem na sequência, com 15.000 e 13.000 unidades vendidas respectivamente. No total, 735.000 produtos de supermercado foram comprados através da plataforma do iFood em mais de 1.100 cidades brasileiras.

Analisando a origem dos 2,5 milhões de pedidos, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram as campeãs. O iFood afirma que o total de pedidos feitos pelo cariocas no dia 27 daria para atender todas as casas da cidade em um jantar.