Melissa se une à Zee.Dog para primeira coleção pet da marca

A Melissa e a Zee.Dog, marca de produtos para animais de estimação, anunciam nesta terça-feira, 28, uma nova parceria para lançamento da primeira coleção pet na marca de calçados. Essa será a primeira vez que Melissa lança peças voltadas ao segmento.

As peças da nova coleção, que são tanto para pessoas quanto cachorros, estarão disponíveis nas lojas da Melissa e Zee.Dog, no Brasil e nos Estados Unidos, além do e-commerce. Para os animais, estão itens como coleiras, peitorais e guias. Já para os humanos, o catálogo tem bolsas e calças e casacos de moletom.

"Sabemos que a comunidade da Zee.Dog acompanha e engaja com todas as nossas parcerias. Por isso, buscamos sempre a conexão com marcas que de fato tenham ligação com o DNA criativo da Zee.Dog e todo o nosso ecossistema. Estamos muito felizes com essa collab e por ser a primeira do segmento a fazer parceria com uma empresa como a Melissa, que terá ainda itens que foram os primeiros sucessos da Zee.Dog", afirma Thadeu Diz, Diretor Criativo e fundador da Zee.Dog.

Esse não é o primeiro lançamento da Zee.Dog em parceria com uma grande marca nos últimos meses. Recentemente, a empresa lançou, junto com o Nubank, um cartão de crédito para cachorros, em uma alusão aos cartões mastigados pelos animais em casa. O brinquedo foi lançado no Dia Mundial do Cão, por R$ 49,90.

A estratégia de lançamentos da Zee.Dog acompanha o apetite de sua mais nova dona, a Petz. A marca foi adquirida pela empresa de produtos para animais de estimação por 715 milhões de reais. A tentativa é fazer da Petz o maior ecossistema de produtos e serviços para o setor. Antes da compra, a Zee.dog já era a quarta maior plataforma de comercialização de produtos pet do país.

Com a Zee.dog, a Petz também tem a chance de alcançar a internacionalização, já que a marca tem presença em 50 países.