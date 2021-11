Como o medo de falar em público levou este empreendedor a ganhar R$ 22 mi

Na cidade de Cravinhos, interior de São Paulo, Luis Câmara deu seus primeiros passos no empreendedorismo. Da venda de picolés e salgados na rua ainda na infância, Câmara passou para o setor farmacêutico ao abrir uma farmácia junto de seu irmão, aos 17 anos de idade. Foi quando percebeu que pouco sabia de negócios.

Você consegue imaginar o seu negócio na capa da EXAME? Nós conseguimos! Entenda como.

Essa inexperiência foi o que levou Câmara a buscar mentorias de grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. “Passei a bater na porta de empresários aqui da cidade, mas rapidamente meu foco passou a ser os grandes bilionários do país”, disse.

Foi com algumas trocas de e-mails e mensagens pelo PABX — antiga central telefônica já obsoleta hoje em dia — que o empreendedor aprendeu a tocar o negócio com dicas e conselhos de Eike Batista, Maurílio Biagi e Jorge Paulo Lemann. "Aquelas conversas serviram como uma faculdade expressa", diz.

Aos 21 anos, o desejo de aproximação com o setor empresarial fez com que Câmara abrisse uma empresa dedicada à organização de eventos corporativos. “Trazia para Ribeirão Preto grandes empresários para dar palestras”, diz.

A dor da comunicação fez nascer um curso de oratória dentro da já existente empresa de eventos. Mas com o tempo e a proporção que o negócio foi tomando, uma nova companhia nasceu: a Vox2You, hoje maior rede de franquias de oratória da América Latina, que chegou a faturar 22 milhões de reais no último ano.

A proposta era criar uma escola de idiomas, aos moldes do que faziam grandes franquias como Wise Up e Wizard, mas com o objetivo central de ensinar pessoas a se comunicarem melhor. “Os executivos sempre tinham uma Porsche em mãos e vendiam como se fosse um fusca”, diz. “Saber comunicar era um problema muito comum e para mim, uma ótima oportunidade”.

O método da Vox2You está baseado no aprendizado de longo prazo. Durante um ano, os alunos têm aulas de oratória em uma espécie de “treinamento para uma maratona olímpica”, como avalia Câmara. Ao final do período a promessa é de que o dom do discurso seja natural e que vá dos áudios do WhatsApp a grandes palestras em frente a multidões. Assim, a intenção é alcançar de pessoas comuns com certa inibição em falar em público até executivos com intensa vida pública.

Seis anos depois da primeira unidade inaugurada em Ribeirão Preto, a Vox2You deve encerrar o ano de 2021 com um faturamento de 25 milhões de reais, em um modelo de franquia com 100 escolas e 30.000 alunos formados. “A oratória é algo falado desde a Grécia Antiga, mas faltava um negócio que representasse uma ruptura e num modelo escalável”, diz.

Nos próximos anos, a projeção é chegar a 1.000 escolas e criar um grande grupo educacional a partir da abertura de capital e aquisições. “Ainda há muita oportunidade. Estamos apenas começando".

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.