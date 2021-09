Marketing digital pode triplicar lucro de empresas; saiba como aplicar

O marketing digital se resume ao uso de um conjunto de serviços e ferramentas advindas das mídias digitais como Facebook, Instagram, Youtube, Google, e-mail, entre outros.

Quer aprender a vender online e criar uma base de clientes fiel? Entenda como, no novo curso da EXAME Academy

Um cenário cada vez mais digital, ele surge como uma estratégia para empresas que se preocupam em não apenas manter uma presença online, mas utilizar os meios digitais e os recursos e dados obtidos pelas redes sociais para gerar novos critérios de análise de seu público, criando campanhas, promoções e comunicação que conversem diretamente com quem está do outro lado da tela.

Basta uma pesquisa na internet para entender o impacto de uma boa estratégia de marketing digital nas empresas. Um relatório da ONU mostra que mais da metade da população mundial já tem acesso à internet. No Brasil, esse número é ainda maior: 82% dos lares brasileiros já estão conectados à rede, segundo o IBGE. Ou seja, o mundo está cada vez mais conectado, e a audiência se torna mais exigente diante de tantas mudanças. Acompanhar esse ritmo também exige uma flexibilidade por parte das empresas e, é claro, de recursos para isso.

Fora isso, há ainda o benefício competitivo frente à concorrência. Empresas digitalmente maduras com uma presença sólida no ambiente online podem triplicar o EBITDA (lucro antes de juros, depreciações e impostos) frente aos demais concorrentes, segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey.

Alguns outros dados também evidenciam a importância do marketing digital para empresas. Os canais tradicionais de comunicação perdem a efetividade à medida que a internet leva boa parte das atenções. Nesse cenário, empresas que lançam mão de tendências que considerem a transição serão mais bem-sucedidas.

A palavra de ordem é fidelização. Com ações mais assertivas, as empresas atingem seu público mais facilmente. Sendo assim, o principal benefício do marketing digital nos resultados financeiros das empresas está na inteligência dos negócios, gerando mais receitas, mês após mês.

Quanto custa o marketing digital para pequenas empresas

Os custos do marketing digital e das ferramentas pagas estão geralmente associados à contratação de agência de marketing ou de propagandas impulsionadas e pagas na internet. Alguns exemplos são os anúncios patrocinados em redes como Facebook, Instagram, YouTube e Google.

Os valores variam de acordo com o alcance esperado e a quantidade de cliques que a empresa espera obter com o investimento. Geralmente, os valores partem de R$20.

Já algumas empresas que trabalham com ferramentas e softwares de marketing digital para pequenas empresas, como a RD Station, têm planos a partir de R$19 mensais.

Esses custos, em grande escala, podem muitas vezes afastar os empreendedores e proprietários de pequenas e médias empresas com caixas reduzidos para novos investimentos.

Segundo Ivan Tonet, analista de competitividade do Sebrae, uma alternativa para a redução dessas despesas está na criação de conteúdo próprio, dispensando a contratação de terceiros. “É possível lançar mão de ações que não onerem o caixa da empresa, como parcerias com influenciadores ou vídeos e outros conteúdos produzidos pela própria equipe e que cada vez mais têm sido bem recebidos pelos consumidores", diz.

“No caso da publicidade paga, muitas vezes necessária também, é possível estimar os resultados desejados e, com isso, dimensionar o investimento necessário para atingi-los, organizando assim o fluxo de caixa do negócio”.

Todo esse investimento deve estar descrito e detalhado no plano de marketing da empresa, que também prevê o orçamento para cada ação.

Curso de marketing digital para pequenas empresas

Sabendo da importância do Marketing Digital para o sucesso dos negócios de todos os portes, a EXAME Academy e a Trevisan Escola de Negócios se juntaram para oferecer uma formação completa em marketing digital. Da parceria, nasceu o MBA Executivo em Growth Marketing e Vendas Digitais.

O propósito do curso é apoiar os profissionais que percebem o potencial da internet e desejam dominar as estratégias e ferramentas digitais para conversão de venda e também para entender no detalhe quem são seus consumidores e quais são suas preferências.

Além dos profissionais que já atuam na área e desejam ocupar posições de gerência, o MBA também mira empreendedores que desejam usar a internet para construir e escalar o resultados dos seus negócios.

O que você vai aprender no MBA de Marketing da EXAME:

Gerenciamento de atividades necessárias para um negócio digital;

Desenvolvimento de estratégias de vendas, aquisição retenção de clientes;

Como utilizar ferramentas inovadoras de otimização e escala de negócios digitais;

Gestão moderna de marketing, com conceitos de transformação digital;

Inovação e modernização de mercados

