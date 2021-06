Dia dos Namorados: 36 marcas com descontos e lançamentos para a data

O Dia dos Namorados está chegando, e para comemorar uma das principais datas do varejo nacional, comerciantes de todo o país lançam linhas especiais de produtos e preparam promoções e descontos para o próximo 12 de junho.

A estratégia é um esforço válido, se considerarmos que grande parte da população brasileira pretende ir às compras, mesmo que de maneira digital.

Uma pesquisa da Superdigital, fintech do Santander, mostrou que 84% dos consumidores das classes C e D pretendem dar presentes nesta data, um acréscimo de 5 pontos percentuais em relação a 2020. A pesquisa ouviu 1.734 pessoas, entre os dias 3 e 7 de junho. O levantamento também indicou a preferência por pedidos de comida via delivery, sendo essa modalidade a preferência de 31% das mulheres.

Por isso, o momento também deve se mostrar positivo para os restaurantes já adaptados à nova realidade do delivery. Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o faturamento do setor na data pode aumentar em até 10% em comparação com outros sábados do ano, como um reflexo direto da maturidade dos restaurantes quando falamos em entregas.

Confira a lista de marcas com promoções no Dia dos Namorados

ACQUAZERO

A rede de franquias Acquazero Eco Wash fará parcerias de descontos entre a rede de franqueados do Grupo Encontre Sua Franquia para que um franqueado da rede de uma mesma cidade possa indicar o outro. Além disso, cada franqueado ofertará “Combos de serviços” do tipo compre e ganhe. Os serviços serão determinados pelo franqueado de acordo com cada região. Algumas unidades também disponibilizam “Gift cards” e farão ações de sorteios por meio do Instagram.

Água de Cheiro

A Água de Cheiro fechou uma parceria com a Havanna, renomada cafeteria argentina. Nas compras acima de R$ 129 em qualquer produto nas lojas Água de Cheiro, os clientes levam um tablete de chocolate. As opções de sabores são Chocolate ao Leite com Dulce de Leche, Dulce de Leche e Limão Siciliano e Chocolate Meio Amargo e Dulce de Leche. Promoção válida até 12 de junho.

Água Doce Sabores do Brasil

A Água Doce Sabores do Brasil irá promover regionalmente nas unidades da marca, em diferentes estados brasileiros, um dia especial para a celebração do Dia dos Namorados. De acordo com a localidade, os interessados poderão contar com jantares românticos, apresentações com música ao vivo ou podem optar por combos no delivery. Para jantar presencial, o indicado é verificar se a unidade está aceitando reservas com antecedência. Haverá um número restrito de pessoas nos restaurantes, respeitando os protocolos de segurança e obedecendo decretos locais de acordo com as necessidades de cada região.

Anjos Colchões e Sofás

A rede Anjos Colchões & Sofás está com uma promoção especial em colchões das linhas Diamante e Ouro, com descontos a partir de 30%. E para criar um clima de romance, os clientes que adquirirem os produtos destas linhas ganharão um kit composto por um spray de ambiente e uma vela aromática.

Além do Olhar

A rede preparou alguns combos promocionais. O pacote de design de sobrancelhas + limpeza de pele + pé e mão saem por R$200; design de sobrancelhas + limpeza de pele + cílios fio a fio, R$350; design de sobrancelhas + limpeza de pele + cílios fio a fio + alongamento de unhas, R$500; além de 15% de desconto em micropigmentação e extensão de cílios na compra do combo. A promoção é válida até o dia 12 de junho e o regulamento está disponível do site da Além do Olhar.

Bendito

Preparou uma promoção e um lançamento com o tema ''Divida esse amor''. Até o dia 30 de junho, a campanha oferece 50% de desconto em dois cafés espressos para o casal que comprar um Monster Cookie, sanduíche de cookie acompanhado de sorvete. A rede também lançou o "Brownie paixão de Nutella", versão de um dos principais produtos da casa, em formato de coração, por R$ 39,90.

Buddha Spa

Rede oferece 15% de desconto em mais de 15 serviços, como Day Spa Casal 3h ou 5h, Mini Day Spa Casal, Experiência Ayurveda, Ritual Zen (Relaxante 50’ + Reflexologia 30’ ou 45'), Amor Zen, Kit Óleos Essenciais, Despertar dos Sentidos, entre outras. Além disso, também estarão disponíveis os vouchers de “Vale Bem-Estar” de R$ 150, R$ 250, R$ 350 ou R$ 500.

Cacau Show

A Cacau Show preparou diversas opções de presentes especiais, para todos os tipos de amor e que irão surpreender a pessoa amada, mesmo sem precisar ir até uma loja para comprar os presentes. A marca está disponível em diversos canais digitais como: iFood, E-commerce e Delivery.

Cebrac

A Cebrac oferece 60% de desconto nos cursos do Cebrac neste mês de junho. Os casais também terão desconto na taxa de franquia, caso queiram abrir uma.

Cheirin Bão

A Cheirin Bão, rede de franquias de cafeterias, irá sortear um kit de produtos da CB no Instagram da marca (@cheirinbão). Para participar, basta declarar seu amor pelo crush e marcar ele nos comentários da foto oficial.

Constance Calçados

A campanha, intitulada “Eu sei o que é o Amor”, da Constance Calçados, oferece para cada cliente um desconto de até 50% para compras por meio do site da marca ou nas unidades físicas. A rede também está realizando ações de frete especiais para todo Brasil.

Doctor Feet

A Doctor Feet, rede especializada em podologia, oferecerá os "Gift Cards", vouchers com descontos de até 20% para combos de tratamentos. São 4 tipos de cartões presentes que dão direito a cuidados e/ou sessões de relaxamento para os pés. Os valores variam de R$139 a R$250 e o cartão pode ser usado em até um ano. Os valores serão mantidos até 30 de junho de 2021, podendo sofrer alterações após esse período.

Dr. Shape

Todas as lojas físicas da marca oferecerão 20% de desconto nos produtos relacionados ao aumento da libido, como o PHT900 Dr. Shape e o Iconic TPC. O PHT900 Dr. Shape é um pré-hormonal formulado com Maca Peruana e os minerais Zinco e Magnésio que promovem um aumento da testosterona e consequentemente aumento da força, da massa muscular e da libido. Já o Iconic TPC é indicado para manter o equilíbrio e aumentar a produção de testosterona, hormônio que, em baixa, pode ocasionar a diminuição da libido e da função erétil.

Espetto Carioca

O Espetto Carioca oferece dois drinks ao casal que consumir pelo menos R$ 100 em pratos, espetos e porções, para celebrar a data. As opções são Piña Colada, Mojito, caipirinhas e todos os drinks não alcoólicos da casa. Válido no dia 12 de junho.

Giolaser

A rede de clínicas de estética e depilação a laser GiOlaser lança ação promocional do combo de tratamentos “bumbum na nuca” por quase metade do preço durante todo o mês de junho. O combo pode ser contratado nas clínicas da rede que oferecem tratamentos estéticos entre os dias 1 e 30 de junho para clientes de todos os gêneros, a partir de 18 anos, e pode ser usado até o dia 30 de setembro.

Instituto Ana Hickmann

O Instituto Ana Hickmann, rede de cursos profissionalizantes, uniu o Dia dos Namorados com a tradicional Festa Junina. Na promoção “É Festa no Arraiáh”, quem fizer inscrição em um dos cursos disponíveis, irá ganhar um voucher de R$100 de desconto em qualquer curso do Instituto para presentear quem mais ama com uma nova profissão. A promoção é válida até o dia 12 de junho e o regulamento está disponível do site do Instituto Ana Hickmann.

IP School

A IP School criou uma campanha para no estilo “pague um e leve dois”. Todos os alunos que se matricularem entre os dias 10 e 15 de junho terão o direito a frequentar a aula com seu parceiro (a). Promoção válida para aulas particulares de inglês, presenciais ou virtuais, realizadas no mesmo dia e horário.

ItCase

Na rede de lojas de acessórios para smartphones, é possível adquirir cases personalizados produzidos com a estampa da foto do casal ou de qualquer momento especial vivido pelos dois. Para adquirir uma capinha personalizada, basta comparecer em uma das nove unidades da rede, escolher um dos modelos de cases disponíveis e indicar a foto desejada para a personalização.

Johnny Rockets

Durante todo o mês de junho, a rede Johnny Rockets vai oferecer todos os hambúrgueres em formato de coração. A ação será válida no salão e delivery. Entre os carros-chefes, Smoke House (R$ 38,90), que leva hambúrguer angus (150g) com queijo cheddar, bacon, onion rings e molho smoke house.

Jorge Bisschof

Nas compras a partir de R$ 499, com o pagamento de mais R$ 49, o cliente ganha um espumante exclusivo com a assinatura da grife. O espumante, assim como os produtos JORGE BISCHOFF, é da categoria premium e é produzido na Serra Gaúcha, com a experiência de uma vinícola que está entre as mais premiadas do mundo. A promoção “Meu novo amor” vai de 01 a 12 de junho de 2021, ou enquanto durarem os estoques, nas lojas da rede JORGE BISCHOFF participantes da ação.

Love Gifts

A Love Gifts, rede de franquias de decoração e presentes criativos, criou uma linha exclusiva para o dia dos namorados. Desde almofadas personalizadas, passando por canecas, copos de cerveja, adegas de vinho e porta-retratos. Jogos de tabuleiro para esquentar a relação também fazem parte das novidades. A marca também criou produtos personalizados para casais LGBTQIA+. Os preços variam de R$29,90 à R$159,90 e os produtos podem ser adquiridos em todas as unidades da rede e através do site da loja.

Mais1 Café

Entre os dias 01 e 12 de junho, a rede de cafetereias realizará duas campanhas para o Dia dos Namorados. Na primeira, denominada “Love Mail”, via redes sociais (nome adaptado para “correio elegante”), qualquer pessoa poderá mandar uma mensagem para a sua pessoa amada pela DM da marca, que irá escolher as melhores para serem postadas no story, com uma arte personalizada. Além disso, será promovido um concurso de fotos de casais envolvendo a Mais1, onde a rede selecionará as melhores fotos e fazer a votação via story, quem tiver a foto mais votada ganhará uma Cafeteira Nespresso + 5 caixas de Cápsulas Mais1. As fotos dos casais participantes serão postadas no feed. Na segunda ação, a rede disponibilizará em suas unidades de cestas personalizadas com os produtos da marca. Me nota crush, Amorzão e Amor pra vida toda são os nomes das cestas.

Maislaser

A Maislaser, rede de depilação a laser que tem a Ana Hickmann como sócia, preparou a promoção “Amor à flor da pele”. Na compra de qualquer tratamento, a consumidora receberá R$ 500 reais em cashback para presentear o seu amor. A promoção é válida até o dia 12 de junho e o regulamento está disponível do site da Maislaser.

Micro Pro

A MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental criou uma promoção especial para os casais apaixonados que optarem pela contratação do programa de desenvolvimento Coaching Max, primeiro trabalho de coaching para jovens, feito para desenvolver atitudes e comportamentos no ambiente profissional e na vida pessoal. Caso o parceiro (a) deseje presentear seu amor com o curso, ele (a) pagará apenas uma mensalidade para que ambos frequentem o curso. Porém, se o casal desejar se matricular com cada um arcando com sua mensalidade, eles terão desconto de 50% cada um. A promoção é válida para matrículas realizadas entre os dias 10 e 18 de junho em todas as 35 escolas MicroPro.

Minds Idiomas

O centro de formação de inglês tem duas campanhas para o Dia dos Namorados. A primeira delas dá 50% de desconto no curso todo de inglês para quem levar o companheiro no curso, e a segunda, voltada para quem quer ter a própria franquia, dá isenção de royalties em 2021 para casais.

Multifilmes

Ao adquirir um serviço de aplicação de película automotiva, o segundo carro tem 50% de desconto em qualquer linha de película disponível da marca. Válida apenas no dia 12 de junho, em todas as unidades Multifilmes pelo Brasil.

MyCookies

Para a Campanha de Dia dos Namorados desse ano, a MyCookies criou diversos combos. Cada combo conta uma história de amor e são montados com produtos como cookies variados, brownies e a novidade brookie, um brownie coberto com cookie e recheado de ganache. Os combos virão em caixinhas personalizadas que demonstram todo o carinho que essa data necessita.

Mr. Cheney

A rede preparou uma surpresa exclusiva para presentear a pessoa amada: um Big Cookie em formato de coração com frases feitas de açúcar. O Big Cookie estará disponível nos sabores clássicos da marca, basta o cliente escolher seu sabor preferido e combinar com uma das três opções de cobertura, entre elas creme de avelã, ninho e doce de leite. As frases de amor sugeridas pela cookie store serão "I Love You", "Feliz Dia dos Namorados", "Amor que transborda o coração" e "Amo mais que cookie", podendo ser personalizado por uma frase criada pelo cliente e que seja possível adicionar ao cookie de 700g.

ORGÂNICA

Disponibilizará kits promocionais que podem ser adquiridos pelo e-commerce da rede ou com os franqueados. Além disso, a marca está lançando velas aromatizantes. Também foi criado um cartão personalizado para pedidos do e-commerce acima de R$ 100 onde o presenteado poderá enviar uma foto do casal, e uma mensagem que será escrita à mão, e junto vai uma esponja em formato de coração super especial. Há ainda um cupom de desconto de 15% aplicando APAIXONADOS15 no check-out do e-commerce.

Pello Menos

A rede Pello Menos, de depilação a laser e a cera, vai lançar a “Semana dos Namorados”, com cupons de desconto de 50% para depilação de virilha, com laser. E, quem prefere depilação à cera, ganha 20% de desconto, para a próxima depilação de virilha. A ação acontecerá de 07 a 12 de junho de 2021 e será válida para compras online.

Pizza Prime

A Pizza Prime tem uma promoção que vai do dia 07 a 13 de junho, em todas as lojas da rede. A ação contempla os salões e também o aplicativo próprio. No caso do salão, o casal escolhe uma pizza salgada grande e uma pizza pequena doce e paga por R$ 39,90 por pessoa (valor total do combo é R$79,80). Todos os sabores de pizza são liberados para escolha dos clientes. Já no aplicativo Pizza Prime, a ação acontece apenas no dia 13 de junho, comprando uma pizza grande salgada (todos os sabores, exceto regionais) o cliente leva uma pizza doce pequena grátis (todos os sabores, inclusive vegana).

Pormade Portas

Em comemoração ao Dia dos Namorados, as lojas e o e-commerce da franquia Pormade Portas estão oferecendo 20% de desconto na linha HD, que recebe impressão em alta definição. A promoção segue até 30 de junho, prazo em que o consumidor final também pode aproveitar para parcelar suas compras em até 12x sem juros no cartão de crédito.

Royal Face

Do dia 23 de maio até 12 de junho, os clientes das clínicas Royal Face ganham um vale-presente de R$ 200 na compra dos procedimentos de sustentação, botox ou preenchimento. Também haverá a promoção “Amor em Dobro!”, no qual o cliente, na compra de um procedimento, ganha outro procedimento para presentear quem ama. No caso, os tratamentos em dobro são: máscara facial, peeling ou microagulhamento. O pagamento pode ser feito em 12 vezes no cartão de crédito ou em até 24 vezes no carnê da beleza.

Sestini

Entre os dias 31 de maio e 13 de junho, a Sestini, rede especializada em bolsas, malas e mochilas, vai conceder descontos de até 20% em alguns produtos, tanto no e-commerce como nas 63 lojas da rede.

Spin’n Soul

A Spin'n Soul, rede de franquias de academia boutique, vai promover um evento para você e seu amor aproveitarem e se exercitarem. No dia 13 de junho, a rede de franquia vai oferecer o Spin'n Run, corrida no Parque do Povo e Bike Indoor na unidade Itaim. Além disso, para tornar o final de semana ainda mais especial, haverá degustação das barras de proteína da SuaviPan e cupom de desconto SPINSOUL15 para compras no site. É necessário fazer reserva pelo site http://www.spinnsoul.com.br. A rede irá seguir todos os protocolos de segurança e distanciamento.

Yes! Cosmetics

A Yes! Cosmetics oferece um desconto de 50% no kit Yes!.Homem, que é composto por 1 (uma) Yes.Homem Colônia Desodorante com 100ml e 2 (dois) Yes.Homem Sabonetes em Barra com 90g cada. O valor do kit é de R$ 59,90, e pode ser adquirido no site da Yes! Cosmetics e entregue em casa. A marca também está oferecendo 10% OFF em várias linhas de perfumaria. Além disso, para compras acima de R$ 150, o frete é grátis.

