Mais de 500 pequenos negócios se cadastraram no hub digital do Vai de Visa

Em apoio ao movimento #compredopequeno, mais de 500 empreendimentos comerciais se cadastraram, em apenas uma semana, em uma nova funcionalidade da plataforma Vai de Visa que busca fazer uma ponte entre compradores e pequenos estabelecimentos. O hub digital, que conta com a parceria com EBANX e Liuv, permite que empreendedores aprendam a vender pela internet e que consumidores conheçam anunciantes próximos de suas residências.

Os segmentos que mais se cadastraram nesse período são os de vestuário e acessórios com 12,4%, seguidos pelo de cuidados pessoais – saúde e beleza com 9%. Também aparecem no ranking o setor de casa e jardim (3,8%), alimentação e bebidas (2,4%), além de educação, entretenimento e eletrônicos, com 2% cada.

Uma das soluções permite que as empresas de serviços que tiveram que fechar seus pontos físicos negociem a comercialização de vales. Por exemplo, o barbeiro do bairro poderá anunciar um corte de cabelo e receber o pagamento antecipado gerando um voucher com validade de alguns meses, para que seu cliente possa usufruir do serviço assim que possível. Tudo sem sair de casa.

O consumidor, por sua vez, pode buscar estabelecimentos comerciais próximos a ele, procurando-os por categoria ou por localização, além de poder enviar um convite para um estabelecimento que gostaria de ver seus produtos ou serviços anunciados no ambiente online. A plataforma ainda traz uma página com dicas de segurança para os consumidores comprarem online e tópicos sobre educação financeira para ajudar aos empreendedores.

Entre os municípios que mais aderiram à iniciativa, estão Curitiba (17%) e São Paulo (16%). “Temos trabalhado para aumentar o número de anúncios e oportunidades, consequentemente oportunizando que mais negócios sejam gerados na busca da retomada da economia. Unir forças agora, mais do que nunca, é de extrema importância para passarmos por esse momento”, diz Fernando Teles, diretor geral da Visa do Brasil, em nota.