Lowko, startup de sorvetes, faz parceria com Caffeine Army, do SuperCoffee

A Lowko, startup de sorvetes com baixa caloria e sem açúcar, acaba de acertar uma parceria com a Caffeine Army, marca que produz o SuperCoffee, para o lançamento de um novo produto combinado das duas marcas.

O SuperCofee é uma bebida energética à base de café, popular entre atletas e estudantes. Ele é inspirado no bulletproof coffee e tem ingredientes como TCM, taurina e gengibre, gerando estímulos físicos e de concentração.

O Lowko SuperCoffee, nome do produto, é um sorvete de baixa caloria à base de café com propriedades energéticas.

“A parceria vai permitir que os consumidores da Caffeine Army conheçam a Lowko e vice-versa. O público-alvo das duas marcas tem muitas características em comum. O projeto vem ao encontro da nossa estratégia de parcerias com outras marcas como forma de gerar inovação”, disse Rodrigo Studart, fundador e CEO da Lowko.

Em agosto, a Lowko anunciou uma parceria com Ambev (ABEV3), GPA (PCAR3) e Cargill para o lançamento de uma linha de picolés.

Os empreendedores das duas startups de alimentos, Studart e Bruno Army, CEO da Caffeine Army, se conheceram no Scale Up da Endeavor, programa de aceleração direcionado a startups com alto potencial de crescimento.

A Lowko foi fundada em 2018 e deve encerrar o ano com crescimento de 230% no faturamento. A Caffeine Army foi fundada em 2016 e vendeu mais de 720 mil unidades no ano passado.

Segundo eles, a parceria agrega os atributos funcionais do SuperCoffee para a Lowko, ao mesmo tempo em que oferece um novo formato de consumo da bebida à base de café.

A Lowko será responsável pela produção e distribuição dos produtos, ao passo que a Caffeine Army fará o relacionamento comercial com os varejistas. O produto estará disponível em pontos de venda selecionados em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, no e-commerce da Lowko e nos aplicativos de delivery.

A operação de entrega dos pedidos on-line será feita pela Lowko, que já tem o know-how do delivery de sorvete.

“Com o lançamento da nossa primeira colaboração com a Lowko, conseguimos combinar a funcionalidade da fórmula SuperCoffee com a experiência de um sorvete delicioso e baixo em calorias”, disse Army, CEO da Caffeine Army.

A edição do sorverte Lowko com SuperCoffee é limitada e a expectativa é vender ao menos 100 mil unidades do produto durante o verão. Um pote de 100 ml de Lowko SuperCoffee é equivalente a uma dose de SuperCoffee.