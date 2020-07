Loft se desculpa por publicar foto de idosa à beira da morte em anúncio

O fundador da Loft – plataforma de venda e locação de imóveis – publicou nesta quarta em uma rede social um pedido de desculpas após o The Intercept Brasil revelar o anúncio de um apartamento com uma idosa à beira da morte. Florian Hagenbuch começa sua postagem com um erramos em letras garrafais e que após assistir ao tour virtual ficou com a sensação de que a senhora na imagem estava “invisível ao nosso olhar”. “Isto não condiz com um dos nossos principais valores, que é o #PeopleFirst-– o olhar para o bem-estar das pessoas que estão conosco e à nossa volta”, disse.

Ainda em seu pedido de desculpas, Hagenbuch afirmou estar tomando uma série de providências para reparar as falhas e rever os processos para que episódios como este não se repitam. A primeira foi retirar a publicação de todos os tours virtuais e vídeos do site da Loft.

Entenda o caso

Através de um tour virtual em um apartamento à venda no bairro de Pinheiros, em São Paulo, era possível visualizar na imagem da sala do imóvel uma maca com uma senhora deitada cercada por remédios. Apesar de estar com o rosto borrado sem ser possível o reconhecimento, um usuário da plataforma chegou a alertar a Loft dias antes a respeito do caso. Porém, segundo publicou o Intercept, o proprietário do apartamento pediu que a fotografia retornasse ao site apesar de já ter sido removida após denúncia. O anúncio deveria ser republicado sem as fotos da idosa, mas uma “falha técnica” fez com que a empresa a exibisse no tour virtual novamente.

O apartamento de R$ 475 mil e 70 metros não está mais habitado, já que a senhora que aparecia na imagem faleceu. Os familiares querem vender o imóvel com urgência, segundo a startup.

Sobre a Loft

A empresa nasceu em agosto de 2018 com o intuito de tornar mais fácil o processo de venda, compra e reforma de apartamentos. A startup atua em todas as frentes: compra o imóvel de um cliente, o reforma e revende a um novo comprador. No meio do caminho, também facilita um processo de permuta, caso um cliente queira trocar seu imóvel por outro (e receber a diferença, se for o caso). O processo é feito em parceria com imobiliárias e mais de 6.000 corretores parceiros nas regiões em que atua.