Dia da Independência: franquias de até R$ 50 mil para começar um negócio

Nesta terça-feira, 7 de setembro, comemora-se a independência do Brasil, data também pode servir de inspiração para aqueles que desejam também dar o grito da independência em suas carreiras e empreender.

As franquias são uma excelente opção para quem quer ter um negócio próprio e abrir mão da carteira assinada ou, ainda, obter uma renda extra. Entre as principais vantagens de abrir uma unidade franqueada estão conexão com os demais empreendedores e o acesso contínuo à uma rede de apoio.

Segundo Marcelo Cherto, presidente da consultoria de franquias Cherto e um dos fundadores da ABF, decidir se tornar um franqueado depende da análise de diversos fatores. Entre eles, o capital disponível para o investimento inicial e o conhecimento prévio em empreender.

Opções de franquia é o que não faltam. Para ajudá-lo nesse processo, selecionamos 15 redes de franquias com investimento inicial de até 50.000 reais. As informações foram disponibilizadas pelas próprias redes. Veja abaixo:

15 franquias de até R$ 50 mil

1- Bubble Mix Tea

É especializada no preparo de bubble tea, uma bebida Taiwanesa, que possibilita a combinação de chás ou café com diversos tipos de ingredientes como essências de frutas, aromas, creme, pérolas de tapioca, poppings e Jellys. A rede, que é responsável por trazer de forma pioneira a bebida para o Brasil, possui atualmente mais de 40 lojas abertas, em 10 Estados e está em franca expansão, além de possuir o Selo de Excelência em Franchising, da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Investimento inicial: R$ 33,5 mil

Taxa de Franquia: R$ 16 mil

Prazo de retorno: 10 meses

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

2 - Blue Sol Energia Solar

Fundada em 2009, a empresa de energia solar fotovoltaica atua em três frentes: capacitação de empreendedores, desenvolvimento de projetos e instalações comerciais, residenciais e para o agronegócio e expansão por franquias. A empresa opera nacionalmente e contabiliza mais de 18.000 profissionais capacitados e mais de 5.000 sistemas fotovoltaicos conectados e comercializados. Atualmente, são mais de 100 franquias em operação e a meta é encerrar o ano com 330 unidades entre abertas e contratas. No modelo de negócios recém-lançado pela rede, o franqueado deve se dedicar ao relacionamento com o cliente e à frente comercial e administrativa do negócio, enquanto a franqueadora fica com o desenvolvimento dos projetos e instalação dos sistemas de energia solar fotovoltaica.

Investimento inicial: R$ 30 mil

Taxa de franquia: R$ 19,9 mil

Previsão de retorno: 6 meses

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

3- Cuidare Brasil

É uma das maiores redes de cuidadores de idosos e pessoas com necessidades especiais do país. Tem mais de 80 unidades franqueadas em 20 estados e no Distrito Federal e em Portugal. O franqueado fica responsável pela seleção, treinamento, coordenação, supervisão e encaminhamento da sua equipe de cuidadores qualificados (todos com curso de técnico de enfermagem), além de fazer a intermediação

entre quem procura o serviço e o profissional especializado. Com a pandemia do novo coronavírus e as regras de isolamento social, a procura pelos serviços da rede aumentou em 30%.

Investimento inicial: de R$ 25 mil a R$ 40 mil (dependendo do tamanho da cidade)

Taxa de franquia: de R$ 20 mil a R$ 35 mil (dependendo do tamanho da cidade)

Previsão de retorno: 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 54 mil a R$ 180 mil

4- CleanNew

Rede especializada em higienização e conservação de estofados. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.



Investimento inicial: a partir de R$ 34,6 mil

Taxa de franquia: a partir de R$ 22 mil (a variação ocorre devido ao tamanho da cidade em número de habitantes).

Previsão de retorno: a partir de 6 meses

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 14,5 mil

5 - Ginástica do Cérebro

É uma rede de cursos que oferece treinamentos que visam desenvolver e potencializar as habilidades cognitivas, como memória, concentração, atenção, velocidade de raciocínio e lógica, importantes para a saúde e bem-estar, em especial de idosos, crianças e adolescentes. A rede desenvolve diferentes formatos de franquia, para cada objetivo e orçamento. É o caso da modalidade personal, novo formato que não necessita de ponto fixo e possibilita o atendimento em consultórios, residências, salas, tudo sem custo de padronização. O franqueado atua como instrutor dessas atividades. A empresa conta com 21 unidades em 10 estados.

Investimento inicial: R$ 11 mil

Taxa de franquia: R$ 10 mil (inclui Kit de abertura)

Previsão de retorno: de 9 a 18 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 5 mil a R$ 10 mil

6 - Guia-se

Franquia de marketing digital com mais de 140 unidades franqueadas. O franqueado é responsável por prestar consultoria de marketing digital, que engloba criação de sites, desenvolvimento de lojas virtuais, links patrocinados e mídias sociais, entre outros serviços. Durante a pandemia, a rede cresceu com contratos para novas operações e iniciou sua internacionalização em Portugal.

Investimento inicial: R$ 28,9 mil

Taxa de franquia: a partir de R$ 23 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Prazo de retorno: de 6 a 24 meses

7 - Home Angels

Rede de cuidadores de pessoas.

Investimento inicial: entre R$ 41 mil a R$ 89 mil*

Taxa de Franquia: entre R$ 25 mil a R$ 55 mil

Faturamento médio mensal: Express: R$ 80 mil e Premium: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

*Valores condicionados ao número de cuidadores

8 - IP School

A rede de ensino de inglês particular tem doze escolas em São Paulo, na capital e região metropolitana. A marca atua exclusivamente com aulas particulares do idioma inglês, individuais ou para grupos de até quatro pessoas. Além das aulas, o material didático também é personalizado e oferecido gratuitamente aos alunos.

Investimento inicial: a partir de R$ 33 mil (incluindo a taxa de franquia e capital de giro)

Taxa de franquia: R$ 30 mil

Previsão de retorno: até 10 meses

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

9 - Limpeza com Zelo

Rede especializada em higienização de residências, escritórios e condomínios.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Taxa de Franquia: R$ 20 mil

Previsão de retorno: 6 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

10 - Maria Brasileira

Rede especializada em limpeza corporativa e de residências e outros serviços domésticos.



Investimento inicial: R$ 32 mil

Taxa de franquia: R$ 16,9 mil a R$ 39,9 mil

Previsão de retorno: 14 meses

Faturamento médio mensal: de R$40 mil a R$ 60. mil

11- Minds English School

Investimento inicial (incluindo material pedagógico): R$ 20 mil

Taxa de franquia: R$ 9,9 mil

Previsão de retorno: 7 a 12 meses

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

12 - ORGÂNICA BODY&SPA

Marcas de cosméticos veganos e acessórios sustentáveis de corpo e banho e que atende clientes como GPA, Natura e Carrefour. Em 2019, a marca criou seu modelo de Franquia Express 3 em 1, um modelo que possibilita vendas através do ponto físico, e-commerce e catálogo.

Investimento inicial: modelo online: a partir de R$ 9 mil (dropshipping) e modelo express: R$ 29,1 mil

Taxa de franquia: R$ 10 mil

Previsão de retorno: de 2 a 4 meses

Faturamento médio mensal: R$9,2 mil

13 - Park Education

Rede de escolas de idiomas e cursos livres

Investimento inicial: R$ 50 mil

Taxa de Franquia: R$ 15 mil

Retorno do investimento: 20 meses

Faturamento médio: R$ 20 mil

14 - PremiaPão

Rede especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão

Investimento Inicial: a partir de R$ 10 mil

Faturamento médio: R$ 17 mil*

Retorno do investimento: 4 a 8 meses

*considerando a comercialização de 34 anúncios no valor de R$ 500. O faturamento do franqueado é atrelado ao número de tiragem.

15 - Top English

Escola de inglês que atua no modelo home based. Desta forma, os custos operacionais fixos são menores uma vez que não tem aluguel, funcionários e taxas inerentes a operação física de uma escola. Sua metodologia de ensino foca na conversação e a rede quer criar oportunidades e inspirar as pessoas a realizarem o sonho da fluência na língua inglesa.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Taxa de franquia: R$ 30 mil

Previsão de retorno: 12 a 18 meses

Faturamento médio mensal: R$ 20 a R$ 25 mil