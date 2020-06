Linha de crédito da Caixa para PMEs alcança R$ 1 bi contratados em 40 dias

Em apenas 40 dias, a linha de crédito disponibilizada pela Caixa em parceria com o Sebrae para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas alcançou 1 bilhão de reais contratados. Ao todo, foram 12.600 contratos firmados desde o lançamento da iniciativa em 20 de abril.

Pelo acordo, as linhas de crédito utilizadas são oferecidas pelo banco, enquanto as garantias complementares são concedidas pelo Sebrae por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (Fampe). Entre as vantagens desse financiamento, estão a carência de 12 meses para começar a pagar.

Em nota, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, diz que os números revelam a eficiência da atuação do banco no apoio aos micro e pequenos empresários. “Os recursos estão disponíveis para contratação por clientes e não clientes, abrangendo empresas de diferentes portes. Contando todas as linhas disponíveis, a Caixa já avaliou mais de 117 mil empresas com potencial de contratação”, diz.