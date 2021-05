Kazsek aumenta aposta na América Latina ao investir na mexicana Valoreo

A holding de comércio eletrônico Valoreo acaba de captar uma rodada de investimento liderada pelo fundo argentino Kazsek Ventures, que já investiu nos principais unicórnios (startups com valor superior a 1 bilhão de dólares) da América Latina. O aporte, que não teve valor divulgado, vem para acelerar a estratégia digital da empresa e expandir a presença internacional, com foco na chegada ao Brasil.

A Valoreo foi criada no México, em 2020, por um grupo de executivos com passagens por alguns dos principais bancos de investimentos e fundo de private equity do mundo, como Goldman Sachs, Morgan Stanley e BlackStone. A proposta é ser uma grande holding de e-commerce que ajuda vendedores a comercializarem seus produtos em maior escala, apoiando também a criação de novas marcas no varejo digital. Como uma holding, a Valoreo também compra as marcas de varejo eletrônico - principalmente da Amazon e do próprio Mercado Livre.

Já o Kaszek Ventures, fundado por ex-executivos do Mercado Livre, é um dos principais fundos de risco da América Latina, e já investiu em unicórnios como Nubank, Loggi, MadeiraMadeira, QuintoAndar e na argentina NotCo.

A Valoreo afirma ter recebido cerca de 50 milhões de dólares nos últimos meses. Parte desse capital veio de uma rodada Seed que envolveu fundos como Upper90, FJ Labs, Angel Ventures e Presight Capital, além de investidores anjo como David Geisen (diretor geral do Mercado Livre no México), Ricardo Weder (fundador da Jüsto), Florian Hagenbuch e Mate Pencz (fundadores da Loft), Alfred Chuang (fundador da BEA Systems) e os investidores e empreendedores Eduardo Goes e Ralf Wenzel.

Com a nova cifra, Hernan Kazah, cofundador do Mercado Livre, também assume uma cadeira no Conselho da holding, e passa a ser o acionista majoritário da Valoreo. O executivo agora também será responsável por repensar estratégias de negócio para a Valoreo.

“A missão da empresa é clara: apoiar os empreendedores latino-americanos de comércio eletrônico, fornecendo liquidez, milhões de dólares para seus empreendimentos, e levar suas marcas onde sempre sonharam. Da mesma forma, para trazer valor aos consumidores mexicanos e latino-americanos, impressionando-os com produtos excepcionais a preços acessíveis”, diz Martin Florea, sócio-fundador da Valoreo, à EXAME.

A ideia é usar o capital para expandir agressivamente em outros países da América Latina em 2021, abrindo um escritório em São Paulo, e outro em Bogotá, na Colômbia. A empresa também mira novas aquisições e desenvolvimento de novas marcas do e-commerce brasileiro. Tudo isso para também se tornar o mais novo unicórnio do portfólio latino da Kaszek.

“A oportunidade é enorme: após a situação causada pela pandemia da covid-19 e o crescimento exponencial do comércio eletrônico na região, há uma nova geração de empresários que criou marcas de comércio eletrônico únicas e bem-sucedidas a partir do zero. A Valoreo está empenhada em ajudá-los com recursos e conhecimentos para alcançar o próximo nível de crescimento de seus empreendimentos e competir com players globais”, disse Alexander Grül, sócio-fundador da Valoreo.

