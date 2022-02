Involves investe em fintech e busca captação de R$ 200 mi para acelerar

A Involves, companhia que desenvolve soluções para indústria e varejo, acaba de investir na fintech Sellers, que atua com campanhas e incentivos para times de vendas. O investimento faz parte da estratégia de expansão da Involves, que tem como objetivo oferecer mais soluções para promoção nos pontos de venda, melhorando as relações entre indústria, varejo e distribuidores.

A Sellers funciona como um banco digital especializado em incentivos comerciais, e permite fazer a gestão de campanhas voltadas para equipes de venda, do planejamento aos resultados da equipe. Além de ajudar no desenvolvimento das campanhas, assim que as metas são atingidas, o pagamento dos incentivos é realizado automaticamente pela plataforma da Sellers.

O investimento na Sellers faz parte da estratégia de crescimento da Involves que inclui a criação de novas soluções, complementares ao portfólio atual da empresa, e a busca de novos mercados. Para isso, ela prepara uma nova rodada de captação de investimento, de R$ 200 milhões, ainda neste ano. Os focos da captação serão investimento em inovação, aquisições, e a aceleração da expansão internacional para mercados da Europa e América Latina.

Há 12 anos no mercado, a Involves recebeu seu primeiro aporte em 2019, um investimento de R$ 23,5 milhões realizado pelo fundo Bridge One, cujo objetivo principal foi impulsionar a expansão da companhia na América Latina. Com isso, a Involves abriu escritórios no México e na Colômbia. A empresa hoje opera em mais de 20 países e atende clientes como Unilever, L'Oréal, Kraft Heinz, Danone, Red Bull, Seara, Fini e 3 Corações.