Startups: investimento coletivo vira febre e cresce quatro vezes em um ano

O mercado de venture capital no Brasil teve recordes em 2021. Junto à captação recorde de investimento em startups, o ritmo dos investimentos feitos por plataformas de captação coletiva também cresce a níveis recordes, mostra um relatório do hub de investimentos CapTable.

De acordo com o levantamento, o volume recebido por startup através dessas plataformas quadruplicou no último ano, saltando de 38 milhões para mais de 124 milhões de reais em 2021.

Para elaborar o documento, foram levadas em conta todas as captações públicas realizadas pelas 10 plataformas especializadas em investimentos em startups no Brasil, todas regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Entre elas, estão a SMU Investimentos, EqSeed, Kria, Beegin.invest, Wishe — e a própria CapTable. Ao todo, foram 75 rodadas de captação ao longo do ano.

Nesse cenário, a CapTable lidera o ranking em volume captado e rodadas concluídas, com a captação de 49,5 milhões para 29 startups brasileiras, o que representa 39% do total levantado por todas as outras plataformas.

Para Guilherme Enck, cofundador da CapTable, o crescimento é um alerta de que a confiança de investidores está maior, e o investimento em startups via plataforma coletivas deve crescer, assim como o mercado de investimento de risco. "Sinal claro de como a confiança no mercado de investimentos em startups está crescendo e de como a CapTable vem ajudando a fortalecer todo o ecossistema de inovação brasileiro”, diz.

As 10 plataformas com maior volume captado em 2021

Posição Plataforma Valor captado Número de rodadas 1º CapTable 49,5 MM 29 2º SMU 28,1 MM 15 3º EqSeed 24,2 MM 16 4º Kria 8,5 MM 4 5º Beegin.invest 7,9 MM 3 6º Organismo Brasil 2,4 MM 2 7º Wishe 1,5 MM 3 8º Efund Investimentos 1,2 MM 1 9º Cluster 21 470.000 1 10º Clearbook 250.000 1

