Investidora da Buser cria fundo de US$ 100 milhões para startups

A Canary é uma firma de venture capital – especializada em investimentos de risco em startups – que participou do crescimento de grandes players do mercado, como é o caso da Buser. E, agora, criou um novo fundo com 100 milhões de reais para investir em cerca de 50 empresas da América Latina. Mas o foco da companhia continuará o mesmo de antes: apostar em early stage.

Para quem está com projeto no papel, a boa notícia é que a Canary já investiu em empresas antes mesmo quando a estratégia não está definida, como é o caso da Trybe (que educa os profissionais do mercado de tecnologia). “Acreditamos que founders excelentes sempre vão achar um caminho para construir os melhores negócios”, diz Izabel Gallera, sócia da firma de venture capital.

Fato é que a gestora tem diferentes empresas no portfólio, sendo pelo menos dez delas com valor de mercado acima de 100 milhões de dólares – e até aquelas que superam 500 milhões de dólares. Com cinco anos desde a fundação, a Canary levantou dois fundos de investimento, com a captação de 45 milhões de dólares e 75 milhões de dólares, respectivamente, em 2017 e em 2019.

“Quando criamos o Canary, tínhamos a convicção de que o mercado de inovação e tecnologia latino-americano ia maturar. Nos posicionamos desde o começo como primeiros investidores institucionais de novas empresas e ficamos muito felizes ao ver que a nossa crença estava correta. De lá para cá, o ecossistema de startups evoluiu muito”, diz Marcos Toledo, sócio e cofundador da empresa.

Considerando que as companhias investidas pela Canary realizaram 69 rodadas desde que o aporte, com cerca de 2,3 bilhões de dólares arrecadados em investimentos, foram responsáveis pela criação de 5,4 mil empregos diretos na América Latina. “Mais do que só investir nos times mais ambiciosos, criamos uma rede poderosa, que traz conhecimento, conexões e ajudas técnica”, diz Toledo.

Nesse sentido, a empresa tem o apoio de inteligência de dados e tecnologia para reunir informações públicas – essenciais para mapear e entender as trajetórias, conhecimentos e habilidade de mais de 5 mil pessoas qualificadas. E esse esforço para encontrar investidores e profissionais para times das startups teve resultado: foram mais de 20 contratações de head de área e C-Levels em 2021.

