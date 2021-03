Inscrições abertas: Reino Unido lança programa de negócios para empreendedoras brasileiras

O governo do Reino Unido está com inscrições abertas para o programa “Future Females Business School”, iniciativa que ajuda empreendedoras de todo o mundo a desenvolver negócios mais sustentáveis. Nesta nova edição, são 50 vagas abertas para empreendedoras brasileiras que tenham negócios de base tecnológica.

O foco do programa é tentar equilibrar a balança no mercado de inovação brasileiro. Por aqui, as mulheres representam somente 15% dos fundadores de startups e elas recebem menos de 3% do volume de investimento feito por fundos de venture capital.

Outro ponto que os organizadores do programa querem melhorar é a inserção das pequenas empresas no mercado global: de acordo com o Global Entrepreneurship Monitor, só 3% das pequenas e médias empresas brasileiras exportam seus produtos.

“Incluir mais mulheres como líderes de mudança em tecnologia é fundamental para promover soluções inovadoras para os desafios mais urgentes do Brasil, desde aqueles que enfrentamos como resultado da crise da covid-19 até as mudanças climáticas, pobreza e desigualdade”, diz Andrea Motta, diretora do UK Brazil Tech Hub.

Essa não é a primeira vez que o governo do Reino Unido cria parcerias para ajudar outros países. Em 2018, o “Future Females Business School” focou em empreendedoras da África do Sul, treinando 200 mulheres. Após participarem da iniciativa, elas relataram um aumento médio de 168% no faturamento dos seus negócios. No ano passado, os programas foram feitos no Quênia e na Nigéria.

“Estamos animados para expandir o Future Females Business School para o Brasil, em uma parceria com o UK-Brazil Tech Hub”, escreveu Lauren Dallas, cofundadora e presidente da Future Females. “As empreendedoras que participam de nossos programas não estão apenas construindo negócios, elas estão criando soluções inovadoras para problemas reais que enfrentamos neste 'novo' mundo e agem como uma fonte de esperança para suas comunidades.”

Para mais informações, acesse o site da iniciativa. As inscrições ficam abertas até o dia 22 de fevereiro.