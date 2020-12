Reduzir desperdícios, melhorar a gestão e inovar nos processos. Esse foi o objetivo do programa Brasil Mais, do Sebrae, ao longo de 2020 para as pequenas empresas. A entidade ajudou 9.022 micro e pequenas empresas a inovar ao longo do ano e sobreviver à crise causada pela pandemia. Após o encerramento do primeiro ciclo, a meta agora é chegar a marca de 120.000 empresas beneficiadas até dezembro de 2022.

Na primeira fase, foram selecionados empreendedores que atuam no comércio, serviço e indústria nos estados de São Paulo, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Ao longo de quatro meses, eles foram monitorados por Agentes Locais de Inovação (ALI) treinados pelo Sebrae. Com isso, aprenderam técnicas para inovar.

A empresária de São Luís (MA) Sara Rossetti, dona do Rossetti Buffet, foi uma das empreendedoras que, participando do programa, conseguiram tirar do papel o sonho do e-commerce. “A nossa nova frente de atuação aumentou muito o número de clientes, mesmo durante a pandemia. Hoje, devo ter no mínimo quatro vezes mais clientes que tinha antes”, afirma.

Os resultados gerais do programa são animadores. Pesquisa feita com 972 empresas participantes mostra que 81% delas conseguiram conquistar novos clientes ao longo do programa. Além disso, dois terços conseguiram diminuir os custos da empresa em até 20%.

“Isso é reflexo da prática de escutar o cliente. Sabendo o que as pessoas querem, é mais fácil reformular o negócio e melhorar a oferta de produtos, o que evita desperdícios e atrai mais clientes”, diz o gestor de projetos de inovação do Sebrae, Marcus Vinicius Bezerra.

O novo ciclo do programa começa em março de 2021 e será aberto para empreendedores de todo o país. De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, serão disponibilizadas 22.000 vagas com os 100% dos custos subsidiados pela instituição.

A iniciativa é feita em parceria com o Ministério da Economia, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Senai. Para o projeto, o Sebrae disponibiliza 1.100 Agentes Locais de Inovação e o Senai, 1.300 consultores especializados, além de equipes de suporte e professores dos cursos de capacitação online e presenciais.

Em um cenário em que o faturamento dos pequenos negócios ainda está 36% abaixo do normal e deve se normalizar somente em abril ou maio, a inovação passa a ser a saída mais promissora.