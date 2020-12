Hub Ela Vence, da Camila Farani, oferece crédito para empreendedoras

O hub de inovação para mulheres empreendedoras Ela Vence, criado em novembro de 2020, acaba de anunciar uma parceria com a fintech Parciom para oferecer crédito às participantes do projeto de capacitação.

As empreendedoras cadastradas poderão solicitar empréstimos de até 50.000 reais, com juros de 0,49% ao mês, com 6 meses de carência e 36 meses para pagamento. O crédito está disponível para Microempreendedoras Individuais (MEI) e também para pequenos negócios com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais.

A linha utilizada pela fintech é a do programa emergencial de acesso a crédito, conhecido como PEAC Maquininhas, operado pelo BNDES. No total, são 10 bilhões de reais disponíveis para pequenas empresas até o dia 31 de dezembro de 2020.

Para conseguir o crédito, os empreendedores precisam colocar os recebíveis das vendas de cartão de crédito e débito como garantia. Depois do período de carência, as parcelas mensais serão descontadas automaticamente dos recebíveis até o limite de 8%.

“Com essa parceria queremos levar uma oportunidade real para que mais empreendedoras tenham a possibilidade ter acesso a crédito para uso consciente aplicável nos negócios neste momento tão desafiador para os negócios”, afirma Camila Farani, fundadora do Ela Vence.

Farani, famosa por sua participação no programa de televisão Shark Tank, criou o hub de inovação em novembro de 2020 para capacitar e conectar mulheres brasileiras que empreendem ou pensam em empreender.

O projeto foi lançado no dia 19 de novembro e, na sua primeira semana, teve cadastro de mais de 1.000 mulheres. Ao longo dos próximos 12 a 18 meses, a meta é impactar pelo menos meio milhão de brasileiras.

“Quando criamos o hub, nossa intenção era oferecer conteúdos e parcerias em todas as frentes para as mulheres. Estamos correndo atrás de oportunidades benéficas para as empreendedoras, e o crédito é uma dor real delas”, diz Camila Fusco, diretora-geral do Ela Vence.

As empreendedoras interessadas na linha de crédito podem se cadastrar no portal do Ela Vence demonstrando interesse. Uma equipe da Parciom entrará em contato com as candidatas para esclarecer as dúvidas e formalizar a contratação.