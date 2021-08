Por que o Grupo Sierra, de móveis de luxo, usa Gramado como 'showroom'

O mercado de luxo no Brasil cresceu mesmo na pandemia. A projeção até 2023 é de uma expansão de 20% nas receitas do setor no país, em rota para novamente virar o principal destino a consumidores de alto padrão na América Latina (com a crise de 2014 o Brasil perdeu o posto para o México nesse mercado).

Os negócios brasileiros dedicados ao mercado de luxo têm pouco a reclamar do ritmo das vendas neste 2021. É o caso do grupo gaúcho de móveis Sierra, de Gramado. Fabricante de itens como cadeiras, sofás e poltronas, a rede está presente em 72 lojas no Brasil, entre unidades próprias e multimarcas, além de unidades em pontos de venda no exterior no Chile, Argentina, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana.

O Grupo Sierra deve ter uma expansão de 30% neste ano (a empresa não revela valores de faturamento). Na origem do bom momento do negócio está uma maior preocupação com o bem-estar dentro de casa desencadeada pela quarentena. "A decoração de ambientes ganhou uma relevância única para clientes de todos os segmentos, sobretudo os de maior poder aquisitivo", diz o sócio-fundador Luiz André Tissot.

Oriundo de uma família com tradição na manufatura de artigos de madeira na Serra Gaúcha, Tissot abriu a Sierra Móveis em 1990 como uma importadora de móveis de alto luxo assinados por designers italianos.

Poucos anos depois, a combinação de demanda em alta e um vaivém do dólar capaz de atrapalhar qualquer planejamento financeiro do negócio, fizeram Tissot aproveitar uma estrutura industrial de Gramado para produzir artigos de decoração com design Made in Italy.

De lá para cá, o negócio cresceu muito em função de Gramado ter virado um dos principais pontos turísticos do país. A cidade de 25.000 habitantes conhecida pelo frio e pela comida típica trazida pelos imigrantes europeus, como os chocolates artesanais, recebeu o título de "destino mais desejado da América Latina" pelo site de reservas de hotéis Booking.com. "Muitos turistas conhecem a marca aqui e levam a intenção de compras para seus locais de origem", diz.

Desde os primórdios, a marca mantém duas lojas numa das principais vias turísticas da cidade — um "showroom" com os lançamentos e um outlet. Para aproveitar a publicidade natural de estar tão perto de um ponto turístico, a Sierra inaugurou em julho uma loja conceito na cidade com 3.200 metros quadrados, o equivalente a uma loja-âncora de shopping e bem acima do padrão dos demais pontos de venda da marca. São mais de 700 produtos expostos em 25 ambientes, organizados para jantar, living, dormitórios e ambiente externo. "É a maior loja conceito de alto padrão do país", diz Tissot.

Para 2022, o plano da empresa prevê, ainda, a abertura de uma loja em Miami e outra na cidade de Estoril, em Portugal, ambos destinos turísticos também procurados por turistas brasileiros endinheirados. "A visibilidade nesses locais é uma excelente vitrine da marca", diz.

