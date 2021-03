Google dá curso gratuito e online para PMEs criarem negócios digitais

Com a segunda onda da covid-19 no Brasil, o Google quer ajudar os empreendedores a se adaptar com um novo curso gratuito sobre marketing digital.

Ao longo do dia 23, 24 e 25 de março, o programa “Jornada Cresça com o Google” vai disponibilizar treinamentos focados em pequenos e médios empreendedores com conteúdo atualizado para iniciar a jornada digital, melhorar sua presença online e conquistar novos clientes. Embora o treinamento tenha um público-alvo, qualquer pessoa pode se inscrever.

Segundo Susana Ayarza, diretora de marketing do Google Brasil, o principal desafio para a transformação digital desses negócios é a falta de conhecimento e a crença de que eles precisarão terceirizar esse serviço e arcar com altos custos para adaptar o modelo de venda e atração de clientes.

“A gente quer demonstrar que é muito mais simples do que eles imaginam. A grande barreira é a falta de conhecimento, especialmente em um momento como este, com tanto sofrimento e os negócios fechados. Queremos pegar na mão para mostrar como reinventar o negócio, o passo a passo, como medir resultados e fazer ajustes para ter mais sucesso”, explica a diretora.

Por isso, o terceiro dia do curso trará histórias de sucesso de PMEs que adequaram às novas demandas do consumidor online e puderam contornar os desafios da pandemia.

São 18 videoaulas apresentadas por profissionais do Google e que ficarão disponíveis para todos os inscritos assistirem quando puderem e consultarem o conteúdo no futuro.

Somente em março, o programa de treinamento com foco em mulheres teve mais de 70 mil pessoas engajadas nas aulas sobre carreira e empreendedorismo. E a iniciativa já impactou 6 milhões de pessoas com treinamentos nos últimos anos, de acordo com a diretora de marketing.

“Já é um número expressivo, e agora na pandemia vimos ainda mais demanda. Por conseguirmos fazer tudo online, o programa tem um alcance que não imaginamos ter antes”, fala Ayarza.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Cresça com o Google. Confira a agenda completa:

23 de março - Prepare seu negócio para o digital

Oportunidades do mundo on-line para 2021

Tire a sua ideia do papel e comece um negócio do zero

Construa um modelo de negócio de sucesso

Defina o público-alvo e a persona

Precifique melhor seus produtos e serviços

Crie uma identidade de marca poderosa

24 de março - Construa sua presença on-line

A transformação dos negócios

Primeiros passos do seu negócio on-line

Crie sua presença on-line gratuita com o Google

Deixe sua empresa mais atraente e se conecte com seus clientes on-line

Conheça as necessidades do seu público

Construa sua marca também no YouTube

25 de março - Conquiste novos clientes e aumente suas vendas