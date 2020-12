Google ajuda ex-aluno de Harvard a conseguir segundo unicórnio

A Glance, uma plataforma de conteúdo móvel do fundador do primeiro unicórnio da Índia, alcançou valor de mais de US$ 1 bilhão depois de concluir uma rodada de financiamento liderada pelo Google, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

A unidade da Alphabet e a Mithril Capital, do bilionário Peter Thiel, investiram US$ 145 milhões na startup fundada há 18 meses, cujo aplicativo usa inteligência artificial para selecionar um feed personalizado de entretenimento, notícias, resultados esportivos e conteúdo de videogame e disponibilizá-lo nas telas de bloqueio de telefones, segundo comunicado. A Mithril havia investido anteriormente US$ 45 milhões na Glance, elevando o total de fundos levantados pela startup para US$ 190 milhões.

A Glance Digital Experience, com sede em Bangalore, é o segundo unicórnio do grupo que criou a InMobi, uma plataforma de marketing em nuvem que se tornou a primeira startup de tecnologia da Índia a atingir o marco. O grupo foi fundado por um veterano de startups de 43 anos, Naveen Tewari, ex-aluno do prestigioso Instituto Indiano de Tecnologia e com MBA da Harvard Business School.

“A Glance marca uma inovação nascida na Índia no espaço da Internet do consumidor”, disse Tewari, diretor-presidente do grupo, em entrevista. “Assim como o Google domina as buscas, o YouTube domina o vídeo e o WhatsApp é o líder das mensagens, a Glance pretende dominar a tela de bloqueio”, disse durante conversa via Zoom de sua casa em Bangalore.

A Glance atualmente tem 115 milhões de usuários ativos que passam, em média, 25 minutos no aplicativo diariamente. O aplicativo opera apenas no ecossistema Android e tem parceria com os principais fabricantes de aparelhos, como Samsung Electronics, Xiaomi, Oppo e Vivo.

Em parceria com o Google, a empresa planeja levar o produto para o resto da Ásia e lançá-lo nos Estados Unidos – onde fará parceria com operadoras – e na América do Sul em 2021, disse Tewari. A Glance está atualmente focada em adquirir usuários e acaba de começar a experimentar modelos de monetização baseados em anúncios, de acordo com Tewari.