Empreender com retorno: 16 franquias que faturam mais de R$ 20 mil por mês

Nem sempre empreender significa começar um negócio do zero. Para empreendedores de primeira viagem, o franchising pode ser uma alternativa para abrir um negócio com menos riscos e mais orientação, já que as franqueadoras costumam dar assistência para os novos empresários.

Nesse cenário, abrir uma franquia pode minimizar riscos e ajudar empreendedores a entender, com a ajuda de outros franqueados, informações da rede como o desempenho do negócio e a relação com a franqueadora. Além disso, as franquias chegam ao ponto de equilíbrio em períodos de tempo determinados e o faturamento — e tempo de retorno do investimento — são definidos desde o início.

A EXAME listou algumas franqueadoras que faturam acima de 20.000 reais mês a mês, e com receitas que podem chegar a 800.000 mensais. Veja a lista abaixo.

Franquias que faturam mais de R$ 20 mil por mês

1. Açougue Vegano

Primeira rede de franquias de restaurantes veganos do Brasil, com receitas que vão de coxinha de jaca a espetinho de soja e até feijoada vegana. O investimento inicial no modelo quiosque é de R$ 150 mil, incluso taxa de franquia, instalação e capital de giro.

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

2. Anjos Colchões & Sofás

Inaugurada em 1990, a rede especializada em colchões e estofados entrou para o franchising em 2007. Atualmente possui 170 unidades em 17 estados brasileiros e cinco lojas no Paraguai. O investimento inicial é de R$ 350 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil e um prazo de retorno de oito a 18 meses

3. Biscoitê

Primeira rede de biscoitos para presente do Brasil, atualmente conta com mais de 30 pontos de venda distribuídos no eixo Rio-São Paulo e atende todo território nacional via e-commerce. O investimento inicial para o modelo de negócio carrinho é de R$ 150 mil, incluindo taxa de franquia e royalties.

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

4. Botocenter

Rede de clínicas de estética especializadas na aplicação de toxina botulínica, nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C e hoje tem mais de 20 lojas. Com investimento inicial a partir de R$ 285 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil.

5. Doggi

É a primeira rede de franquias especializada em banho e tosa por aplicativo do Brasil. Além do agendamento de banho e tosa, o usuário também consegue participar do clube de assinatura Doggi, que oferece até 20% de desconto e ainda não cobra pelo serviço de ‘leva e traz’ dos cachorros. A partir de R$ 60 mil é possível investir no modelo de negócio.

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

6. Doctor Feet

A rede especializada em serviços de podologia, manicure e venda de produtos médicos, ortopédicos, de bem-estar e saúde. O investimento é em torno de R$ 350 mil.

Faturamento médio mensal: de R$ 35 mil a R$ 80 mil, dependendo da quantidade de cabines da unidade.

7. Emagrecentro

A rede de emagrecimento e estética corporal é referência no segmento e oferece tratamentos a preços acessíveis. Atualmente possui mais de 240 unidades no Brasil e cinco nos EUA, onde usa a bandeira Best Shape. A partir de R$ 100 mil, valor que inclui capital de instalação e taxa da franquia, é possível abrir uma unidade da marca.

Faturamento médio mensal: R$ 83 mil

8. Luminova

A rede de escolas do grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB) é voltada para os públicos das classes B e C. Para os interessados na franquia, o investimento inicial é a partir de R$ 4,7 milhões.

Faturamento médio mensal: R$ 800 mil, entre o terceiro e quarto ano da escola.

9. Mais1 Café

Maior rede de cafés especiais do Brasil, oferece bebidas da mais alta qualidade em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com o grão especial. A rede está presente em todo Brasil e conta com 400 lojas. O investimento inicial parte de R$ 150 mil, e contempla instalação e taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

10. Mr. Fit

Criada em 2013, no interior de São Paulo, a rede é pioneira em fast-food de alimentação saudável e hoje conta com mais de 500 franquias no Brasil, além de unidades também em Portugal. A loja tradicional exige um investimento a partir de R$ 72 mil.

Faturamento médio mensal: de R$ 25 a R$ 90 mil

11. OdontoCompay

A OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 1300 unidades espalhadas em todos os estados brasileiros. Há mais de 30 anos no mercado e 10 anos no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias. O investimento inicial é a partir de R$ 120 mil.

Faturamento médio mensal: de R$ 65 mil a R$ 190 mil

12. Park Education

A rede de escolas de educação bilíngue oferece cursos de idiomas a negócios, marketing, criatividade e empreendedorismo. Hoje tem mais de 100 unidades comercializadas, e 95 em operação. Investimento inicial no modelo light é a partir de R$ 50 mil, incluindo as taxas de franquia, publicidade e a propaganda inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

13. Pello Menos

A rede está no mercado desde 1996, sendo pioneira nos serviços de depilação à cera indolor e sem hora marcada no Brasil. O investimento em uma unidade é a partir de R$ 320 mil.

Faturamento médio mensal: R$ 32 mil

14. Pizza Prime

A rede de pizzarias 100% brasileira atualmente conta com mais de 70 lojas pelo Brasil. O investimento inicial no modelo de negócio é de R$ 255 mil, já incluso a taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

15. Sestini

Referência no segmento de bolsas, malas e acessórios, a Sestini está no mercado há mais de 25 anos, com itens em lojas franqueadas e multimarcas. O investimento inicial está entre R$ 400 mil e R$ 500 mil.

Faturamento mensal: de R$ 40 mil a R$ 75 mil

16. Yes! Cosmetics

Com 20 anos de mercado e 100 unidades em todo o Brasil, a rede focada em cosméticos de alta qualidade e preços acessíveis oferece a oportunidade de empreender com investimento inicial a partir de R$ 126 mil com instalação, taxa de franquia e sistemas incluso para o modelo quiosque. Entre quiosques e lojas, o faturamento médio mensal é de R$ 65 mil e R$ 70 mil respectivamente.

