Focado em atendimento, unicórnio Emplifi quer equipe 20% maior no Brasil

Na semana passada, a Emplifi, startup de experiência do cliente (CX), criada com a fusão das empresas Socialbakers e Astute Solutions, anunciou ter se tornado um unicórnio, alcançando a avaliação de US$ 1 bilhão.

O status veio após um aporte do fundo de investimentos Sixth Street Growth, conhecido por ter investido em gigantes como Airbnb, Spotify e Sprinklr. A rodada da Emplifi, que possui entre os seus 7 mil clientes nomes como Delta Air Lines, Ford Motor Company e McDonald's, também contou com a participação do banco Lion Tree.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no ranking Negócios em Expansão 2022

Com o novo aporte, a Emplifi pretende acelerar o lançamento de produtos e ingressar em mercados ainda não explorados. Por aqui, a empresa, que sofreu bastante com a pandemia de covid-19, pretende acelerar a recuperação.

“O ano de 2020 foi bastante difícil, com todo o impacto da pandemia. Já em 2021, com a unificação das duas empresas, conseguimos crescer 30%”, diz Alexandra Avelar, country-manager da Emplifi no Brasil.

“Com esse novo aporte, temos como foco principal o desenvolvimento de produtos. Começamos apresentando um pouquinho dessas novidades no terceiro trimestre de 2021, então, só agora que conseguiremos fazer um aumento bem significativo de portfólio”, completa.

A ideia também é utilizar os recursos para aumentar em 20% a equipe da operação brasileira que, atualmente, conta com 20 pessoas. “Estamos ampliando o time para conseguir ter uma performance ainda maior e continuar oferecendo qualidade para os nossos clientes”, finaliza Avelar.