Fintech Payhop capta R$ 11,5 milhões em rodada liderada por Serasa

A fintech Payhop acaba de anunciar aporte de 11,5 milhões de reais, em uma rodada de capital semente liderada pelo Experian Ventures, o braço de venture capital da Serasa Experian, que contou também com a Domo Invest e a Citrino Gestão.

Criada há dois anos pelos empreendedores Eduardo Rossi e Arthur Fontana, a Payhop atua há sete meses no mercado. A startup nasceu com o propósito de viabilizar crédito para varejistas comprarem de seus fornecedores usando os recebíveis do cartão de crédito como garantia.

Desta forma, a Payhop atende ao mesmo tempo as duas pontas da equação. Para o varejo, facilita o acesso ao crédito e reduz despesas com antecipações. Para a indústria, permite vender mais com menor risco de crédito.

O modelo de negócio da startup está em linha com a recente decisão do Banco Central, que dá aos lojistas mais liberdade para oferecer seus recebíveis como garantia de crédito.

O investimento da Serasa vem junto com uma parceria com foco em facilitar o acesso ao crédito aos varejistas. “Identificamos na Payhop um importante fit estratégico. Um dos principais desafios ao crédito para varejistas é o de análise do risco de inadimplência. A solução oferecida pela Payhop em parceria com a Serasa Experian endereça precisamente esta dor, permitindo ao fornecedor vender mais, com menor risco de crédito nas vendas a prazo”, diz Fabrini Fontes, diretor de investimentos da Serasa Experian, em comunicado.