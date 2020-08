Facebook estende as inscrições de programa para doar R$ 14 mi a PMEs

O Facebook prorrogou até 31 de agosto as inscrições para o Global Grants, um programa que vai doar 14 milhões de reais para pequenas e médias empresas brasileiras que sofreram impacto da pandemia nos seus negócios.

A ideia do programa é atingir 1.200 mil pequenas e médias empresas brasileiras. A iniciativa faz parte de um trabalho da rede social que iniciou com a pandemia da covid-19 e que atua em duas frentes: manter as pessoas seguras e informadas, e estruturar as empresas com as ferramentas e recursos necessários para se manterem conectadas e em funcionamento.

As pequenas e médias empresas são a espinha dorsal da economia brasileira, pois respondem por 52% dos empregos formais e 40% dos salários pagos no Brasil, de acordo com o Sebrae. No entanto, segundo recente relatório Global State of Small Business, 52% das pequenas empresas nacionais que operam na rede social acreditam que o fluxo de caixa será um desafio nos próximos meses.

Entre os requisitos para inscrição está ter pelo menos um ano de existência, empregar de dois a 50 funcionários (o proprietário conta como funcionário neste caso) e ter endereço comercial na área metropolitana de São Paulo e Brasília. As inscrições podem ser feitas no site do programa.