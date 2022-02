F360º compra FFCube para atuar na educação ao varejo

Fundada em 2014 para resolver a gestão financeira de pequenas e médias empresas, a plataforma de gestão financeira F360º adquiriu a FFCube, consultoria fundada por Maurício Galhardo (ex-Praxis Business) e especializada em capacitação de empreendedores na área de gestão financeira. O valor do negócio não foi revelado.

“Percebemos uma grande oportunidade que vai de encontro com a nossa missão”, diz Henrique Carbonell, fundador e sócio da F360º. “Com a chegada do especialista em finanças para o varejo Maurício Galhardo, criador da FFCube e há mais de 20 anos lidando com varejo e franquias, consolidamos a nossa estratégia de transformar a gestão do pequeno e médio varejista através de educação, plataforma e tecnologia.”

A F360º Educa, nova plataforma de educação financeira para varejistas será construída nos próximos meses, com previsão de lançamento ainda no primeiro semestre de 2022.

A oferta incluirá cursos que vão desde conceitos à introdução de gestão financeira até projeção de caixa e tomada de decisões, entre outros. A plataforma vai abrigar também vídeos específicos sobre os produtos da F360º e como utilizá-los. “A ideia é que os temas relacionados aos produtos sejam pílulas de conhecimento modularizadas e os vídeos de negócios e conceitos, por serem mais abrangentes, variem entre 25 minutos e 3 horas de duração”, explica Carbonell.

O acesso será inicialmente via web e as capacitações contarão com certificados, servindo como base para atestar o nível de gestão financeira dentro do franchising. Haverá cursos gratuitos e pagos, além da possibilidade de o usuário avançar para uma consultoria customizada se desejar.

A aquisição da FFCube vem após o aporte de 50 milhões de reais recebido pela F360º no segundo semestre de 2021. A rodada na época foi liderada pelo fundo de venture capital HiPartners e a gestora HIX Capital, ambos brasileiros. Um dos objetivos com o aporte era cobrir mais áreas administrativas dos clientes (o chamado "back office"), um objetivo que começa a sair do papel agora com o novo braço de educação financeira.

Atualmente com 125 funcionários, a F360º atende mais de 8 mil lojas com sua solução de gestão financeira. A receita anualizada em 2021 foi de 21 milhões de reais, crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior. A expectativa para 2022 é faturar 45 milhões de reais.

“A união com a F360º vai nos dar ainda mais capilaridade, e será uma oportunidade de levar nosso conhecimento para ainda mais empreendedores”, comenta Mauricio Galhardo, fundador da FFcube e profissional com grande expertise em treinamento de gestão para varejo e franquias.

