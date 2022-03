EXAME Negócios em Expansão: tire dúvidas e participe do ranking gratuito

A primeira edição do ranking EXAME Negócios em Expansão está com inscrições abertas. O anuário vai dar visibilidade às empresas brasileiras com maior crescimento de receitas ao longo do ano de 2021. As inscrições são gratuitas. As empresas participantes têm diversos benefícios — entre eles, um selo para chancelar o bom momento da empresa.

A seguir, leia algumas dúvidas sobre a participação no ranking. Em caso de dúvidas adicionais, envie um e-mail para negociosemexpansao@exame.com e incluiremos a resposta neste arquivo.

1. Há algum custo envolvido para participar do ranking EXAME Negócios em Expansão 2022?

Não!

A participação e inscrição no ranking EXAME Negócios em Expansão é 100% gratuita.

2. Preciso finalizar o preenchimento do formulário de inscrição no meu primeiro acesso?

Não!

Se você estiver com dúvidas durante o preenchimento do formulário de inscrição, ou se não estiver com todas as informações ou documentos necessários para concluir a sua inscrição, você poderá acessar o seu formulário e continuar de onde parou em outro momento.

Para isso, bastará reacessar o formulário de inscrição através do link no e-mail que foi enviado para o seu endereço de e-mail quando você iniciou o preenchimento no seu primeiro acesso. A chave de acesso necessária para prosseguir de onde você parou se encontra nesse mesmo e-mail.

Mas não postergue demais a sua inscrição, termine o mais rápido possível para assegurar a sua participação no ranking.

3. Eu perco os dados preenchidos em um formulário não concluído?

Não!

Para continuar preenchendo um formulário aberto anteriormente, basta reacessar o formulário de inscrição através do link no e-mail que foi enviado para o seu endereço de e-mail quando você iniciou o preenchimento no seu primeiro acesso.

A chave de acesso necessária para prosseguir de onde você parou encontra-se nesse mesmo e-mail. Seguindo esses passos, você não perderá acessos aos dados que já preencheu e poderá terminar o preenchimento do formulário e concluir a sua inscrição.

4. Posso visualizar as perguntas do formulário de inscrição no ranking antes de começar a preenchê-lo?

Sim!

Você consegue visualizar uma prévia do formulário de inscrição clicando aqui.

5. Obrigatoriamente o nome da pessoa que está preenchendo em nome da empresa precisará estar no contrato social e na procuração pública reconhecida em cartório?

Não!

Caso o representante legal da empresa opte por delegar o preenchimento do formulário para um profissional de sua confiança, deverá ser anexado conjuntamente ao contrato social ou procuração pública uma autorização preenchida e assinada pelo representante legal (faça o download do modelo clicando aqui), nomeando o profissional responsável pela inscrição da empresa no ranking EXAME de Negócios em Expansão.”

6. Esta é a primeira edição do ranking?

Sim!

A EXAME já elaborou outros rankings empresarias no passado, mas o ranking EXAME Negócios em Expansão é uma nova iniciativa, com nova metodologia.

Inscreva-se e clicando aqui e junte-se aos negócios em expansão de maior destaque do Brasil.

7. Como posso saber quais empresas estão inscritas no ranking?

No momento do anúncio dos vencedores e publicação do ranking a lista dos inscritos que passarem pela validação e critérios de seleção do ranking será divulgada.

8. Os dados de faturamento e crescimento reportados no momento da inscrição serão revelados ao público?

Sim!

A lista contendo o faturamento e taxas de crescimento de todos os participantes será divulgada no momento da publicação do ranking e anúncio dos vencedores.

Essas informações precisam ser divulgadas para garantirmos a credibilidade e transparência do ranking e seu processo de segmentação de categorias e escolha de vencedores.

9. Uma empresa com sede em diversos países, incluindo o Brasil, poderá participar?

Sim!

Porém a empresa candidata somente poderá reportar os resultados e demonstrativos contábeis da operação brasileira no preenchimento do formulário de inscrição. Se a separação não for possível, a empresa não poderá participar.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022