15 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas organizam eventos online para empreendedores como uma maneira de auxiliar na criação de novos negócios, ou ajudar a melhor gerenciar uma pequena empresa já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a FRST Falconi. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança, olhando para o mercado do futuro.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1 - Brazilian Week CCBC Online Festival

Quando: 7 a 10 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) visa promover a aproximação entre brasileiros e canadenses. A programação conta com 6 apresentações online de especialistas que irão falar sobre o cacau e o chocolate brasileiro; a gastronomia nacional; as oportunidades de negócios em diversos setores – com foco na área da saúde–; internacionalização de empresas, governança corporativa e compliance.

2 - Afro Presença 2021

Quando: 08 a 10 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o tema “Inclusão de universitários negros no mercado de trabalho”, a edição deste ano do Afro Presença, evento promovido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Rede Brasil do Pacto Global (ONU), acontecerá nos próximos dias 8, 9 e 10 de setembro. Os consultores e CEO da Eureca, consultoria que conecta juventudes com o mercado de trabalho, participaraão de alguns painéis.

3 - Hub Escola 2021: o que sobra para o futuro?

Quando: 13 a 18 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Promovido pelo Impact Hub Floripa, que integra uma rede empreendedora global, o festival de aprendizagem online traz 50 atividades para discutir mudanças nas relações humanas, no mundo e nos negócios a fim de construir um futuro melhor para todos.

4 - Mulheres ACATE - Boas Práticas na Inserção de mulheres na tecnologia

Quando: 09 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Grupo Mulheres ACATE tem como propósito fortalecer o protagonismo feminino no universo tech. Este evento online irá contar com a palestra de Nathália Relvas, Senior HR Manager na Mercado Livre, para apresentar mais uma boa prática na inserção de mulheres na tecnologia.

5 - 2ª Semana do RH

Quando: 13 a 17 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 10 de setembro, pelo link

Com o intuito de ajudar na mudança e evolução do papel de gente e gestão, o Grupo H, fintech especializada em educação financeira e crédito consciente, realizará evento online, exclusivamente por meio do grupo oficial no WhatsApp, para abordar temas como saúde mental, RH ágil, tendências no futuro do trabalho, recrutamento e seleção, gestão de pessoas e do onboarding ao offboarding.

6 - LIFT Talks: Machine Learning e Inteligência Artificial aplicada a Suptech e Regtech

Quando: 08 de setembro, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo canal do YouTube

Os convidados Marco Verrone, do Banco Central, Luiza Leite da Dados Legais e Bruno Chan da Klavi, com moderação do Líder de Inovação da Fenasbac, Rodrigoh Henriques, discutem como as empresas podem criar tecnologias para cumprir obrigações de compliance e de que forma essas inovações podem ser utilizadas pelos órgão reguladores para supervisionar o cumprimento de requisitos legais.

7 - Introdução à Gestão Ágil

Quando: 08 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Rede de Inovação Florianópolis, parceria entre a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e a Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), está com inscrições abertas para capacitações online e gratuitas. A terceira capacitação será uma introdução à gestão ágil, com Thiago Ferreira, Agile Expert da SumUp.

8 - Escale e PrograMaria Summit 2021

Quando: 09 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Escale, startup de costumer acquisition, que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, participa do PrograMaria Summit 2021 que disponibiliza mentorias, palestras e networking para mulheres e pessoas LGBTQIAP+ sobre o mercado de tecnologia no Brasil. As mentorias da Escale serão nos temas: principal of data, agilidade, recrutamento em tech e diversidade, gestão de pessoas, dados, carreira e design.

9 - Live semanal do Hacking.Rio: Desafio Master NASA

Quando: 09 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo site e redes sociais do Hacking.Rio

A live vai abordar o Desafio Master NASA, categoria à parte da competição entre os 'hackers do bem'. Um grupo de 50 hackers veteranos vai disputar uma categoria voltada a desafios sobre cibersegurança propostos pela NASA, a agência espacial dos EUA. A atividade será supervisionada pela iMasters, parceira institucional do evento e considerada a maior comunidade de desenvolvedores web do Brasil. Os hackers do Master NASA serão acompanhados em tempo real, via Youtube, durante as 42 horas da maratona. O vencedor levará 30.000 reais, além de disputar a final do Hacking.Rio 2021, entre os dias 15 e 17 de outubro.

10 - Webinar: ESG e o Mercado Financeiro

Quando: 09 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para debater o tema, o diretor de Corporate & Investment Banking do Alfa, Augusto Martins, e o diretor de Novos Negócios e de ESG e responsável pelo Hub de Inovação do Alfa Collab, Francisco Perez, participam do webinar ‘ESG e o Mercado Financeiro’, que contará ainda com a participação do Professor da Fundação Dom Cabral na área de Finanças e ESG, Carlos Braga. No webinar, os especialistas debaterão as melhores práticas internacionais sobre a análise de riscos, captação de recursos e gestão de investimentos associados à temática de ESG. Além disso, como essas mudanças estão impactando as empresas e os investidores, já que são questões cada vez mais consideradas pela sociedade.

11 - Epilepsia em pauta – Epilepsia e trabalho: dilemas e desafios

Quando: 09 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

No Dia Nacional e Latino-Americano de Conscientização da Epilepsia, a Associação Brasileira de Epilepsia (ABE), junto com a vereadora Cris Monteiro, realizará o evento “Epilepsia em pauta – Epilepsia e trabalho: dilemas e desafios”. O objetivo é combater a desinformação, tabus e preconceitos sobre como uma pessoa com epilepsia vive seu dia a dia e como os tratamentos podem ajudar a manter as crises sob controle sem comprometer a capacidade profissional.

12 - Salão de Franquias Sebrae

Quando: 10 e 11 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento 100% online realizado pelo Sebrae/PR, Fecomércio/PR e conta com a parceria da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Na ocasião, os participantes terão horários exclusivos para negociar diretamente com as franqueadoras, como por exemplo, as microfranquias Home Angels e Limpeza com Zelo, assistir a painéis de discussões, além de terem acesso a materiais informativos sobre o setor.

13 - Papo Linx Digital

Quando: 09 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Gabriel Ponstein, gerente de Marketplaces e Parcerias da Linx Digital, e Felipe Arsilo, head de Consultoria e Educação na Universidade Marketplaces irão debater sobre os três maiores canais de venda no Brasil: Mercado Livre, B2W e Magazine Luiza, falando sobre vantagens, tempo de repasse, comissionamento, logística e cadastro, com o objetivo de orientar o varejista a alcançar maior lucro para o negócio.

14 - Diversa - Capacitação em tecnologia para o público LGBTQIA+

Quando: 09 a 19 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A KingHost, empresa de soluções digitais, lança a 4º edição do projeto Diversa, destinada ao público LGBTQIA+ que deseja trabalhar neste mercado. Todas as aulas serão online, gratuitas e ministradas por colaboradores que atuam na KingHost. Serão 11 módulos apresentados em 6 semanas recheadas de treinamentos e conteúdos para agregar no desenvolvimento profissional. Entre os temas estarão configuração e gerenciamento de e-mails, hospedagem de sites, HTML, CSS, PHP, lógica de programação, redes, segurança da informação, por onde começar no mercado de TI, entre outros assuntos de tecnologia.

15 - Zappts - Live Acessibilidade no Angular e React

Quando: 10 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Neste encontro criado pela Zappts, Flávio Milane, Analista de Engenharia de TI no Itaú Unibanco, abordará o tema acessibilidade em relação à plataforma de aplicações web de código-fonte aberto e front-end, Angular, e também quanto à biblioteca JavaScript de código aberto, a React.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.