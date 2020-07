A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana. Confira abaixo:

1 – Pensar Contabilidade – Congresso Nacional Online de Contabilidade

Data: de 19 a 24 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

O Congresso Nacional Online de Contabilidade, desenvolvido pela BSSP Centro Educacional, é 100% gratuito e conta com mais de 100 profissionais de destaque que irão compartilhar um pouco das suas experiências com o público. Com o avanço da tecnologia, as mudanças no mundo e na contabilidade têm sido cada vez mais rápidas e intensas. O Congresso, batizado de “Pensar Contabilidade”, tem o intuito de gerar debates e reflexões sobre como isso vai impactar na profissão, na ciência e no mercado contábil.

2 – Connect Week Transformação Digital na Educação | Especial: Cursos Preparatórios

Data: de 20 a 24 de julho, das 11h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Realizada pela Samba Tech, a “Connect Week Transformação digital na Educação Especial: cursos preparatórios” vai discutir as principais mudanças que ocorreram nos cursos preparatórios nos últimos meses e as tendências de ensino a distância para os próximos anos. Para isso, o evento contará com a participação do Marcos Raggazzi, diretor executivo pedagógico do Bernoulli Educação; Paulo Henrique Landim, presidente na Fleming Medicina e sócio-fundador na Colibri Investimentos; Rafael Cunha, diretor geral e sócio do Descomplica; Felipe Filatte, coordenador pedagógico do Hexag Medicina; Roberto Pájaro, diretor de marketing do Grupo Hexag Educação; Miguel Andorffy, presidente e fundador do MeSalva!; Camila Amadi, responsável pelo núcleo de conteúdo de concursos do Grupo Editorial Nacional; Darlan Barroso, cofundador do MeuCurso Inteligência e Tecnologia Educacional; Bruno Zampier, sócio do Curso Supremo.

3 – Dev Summit

Data: de 20 a 24 de julho. Sessões ao vivo às 13h, 14h, 19h30 e 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Dev Summit é um evento gratuito, online e com metodologia prática sobre desenvolvimento de software no Brasil. No evento, estudantes, analistas, desenvolvedores, engenheiros de software, profissionais DevOps, empreendedores e pessoas interessadas neste mercado poderão acompanhar importantes debates sobre tendências, práticas e transformações que o setor de desenvolvimento de softwares está vivendo.

4 – Cases de marketing – Como migrar do offline para o online

Data: de 20 a 24 de Julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

De acordo com a pesquisa Panorama PMEs: Os impactos da covid-19 e os passos para a retomada, 45% das empresas afirmaram que seu desafio atual é migrar sua operação do presencial para o online. Este é evento é justamente voltado para os negócios que estão enfrentando esse desafio. A convite da Resultados Digitais, cinco agências líderes de marketing digital no país apresentam cases nos setores da Educação, Hotelaria, Restaurantes, Imobiliário e Concessionárias. Nas palestras ao vivo, o participante descobrirá como essas empresas conseguiram fazer a migração do offline para o online utilizando estratégias de marketing digital.

5 – Pandemia Global e o Capitalismo Consciente: um grande chamado para o novo começo

Data: dia 20 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka, que a partir de agosto comandará a SAP para América Latina e Caribe, é a próxima convidada da série de webinars “Pandemia Global e o Capitalismo Consciente: um grande chamado para o novo começo”. Promovido pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) e a Fundação Dom Cabral (FDC), o objetivo do evento é gerar debates e reflexões sobre como a pandemia transformará as relações empresariais e a forma de conduzir os negócios equilibrando lucro e desenvolvimento social. As conversas estão sendo conduzidas por Marina Spínola, diretora de Relações Corporativas da FDC, com as contribuições de Hugo Bethlem, Chairman do ICCB, e Francine Póvoa, Embaixadora do ICCB e Líder do Chapter MG.

6 – Como Criar a Sua Startup: pergunte aos especialistas

Data: dia 20 de julho, das 18h30 às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: via Zoom

Edson Mackeenzy, investidor de Startups e mentor de Negócios, participa de uma conversa via Zoom sobre “Como Criar a Sua Startup: pergunte aos especialistas”. Mack, como é conhecido, atua como diretor de investimentos da TheVentureCity e é membro do conselho da IBS-Américas. Além dele, participarão da conversa Thiago Cassini, mentor, empreendedor e fundador da Teto Pagamentos, e Vanessa Vilela, presidente da Abastartups. A live foi organizada pelo programa de aceleração early stage Founder Institute Salvador.

7 – Covid-19: impactos e desafios para o mercado imobiliário Norte e Nordeste

Data: dia 20 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A BRAIN Inteligência Estratégica vai divulgar o monitoramento mensal do mercado imobiliário para a região Norte e Nordeste, apresentando as mudanças e os impactos no setor com visão dos players do mercado e dos consumidores. Para o debate participam Claubert Barreto, consultor da região da BRAIN Inteligência Estratégica, Érico Feitosa, presidente Secovi-PB e Helder Pereira, presidente do Siduscon-PB.

8 – Como se manter sustentável em um mundo sobrevivente

Data: dia 21 de julho, às 12h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A transmissão ao vivo tem como objetivo explicar como é que a gente inclui no nosso dia a dia a sustentabilidade em todos os aspectos, principalmente na relação fornecedor/cliente. Abrange não só os aspectos ambientais, mas os aspectos financeiros, comportamentais, humanos, como por exemplo consumo consciente, logística reversa, produção, matérias primas, fornecedores, etc. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, 45, fundadora e presidente do grupo de comunicação MCM Brand Group. O convidado para a live é Marcos Domingues, diretor de compras da Johnson&Johnson.

9 – BCB Shots – O Segredo dos Engarrafados

Data: 21 de julho, das 15h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: via Zoom

A maneira de consumir coquetéis mudou durante a pandemia. Com o fechamento de bares e restaurantes, os drinks engarrafados surgiram como tendência, seja nas prateleiras de supermercados ou por delivery. O formato tem força para seguir com a retomada do setor e, por isso, o BCB Shots trará o episódio “O Segredo dos Engarrafados”.

10 – Meio de pagamento como um parceiro de negócio

Data: dia 21 de Julho às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A DRIVEN.cx, consultoria de transformação digital, e o Mercado Pago trazem a Acer para compartilhar qual a importância de se contratar o meio de pagamento certo para a sua operação, e como ele pode ajudar o seu negócio a performar mais, mesmo em tempos de crise.

11 – Semana da Inovação na construção

Data: dias 21, 22 ,23 e 24 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento se resume a quatro dias de palestras online, com os melhores conteúdos sobre inovação na arquitetura, gestão de obras, sustentabilidade na construção e tecnologia para imobiliária. O objetivo é mostrar como essas áreas estão inovando e mudando em quatro webinares distintos de 1h30 com empreendedores e fundadores de startups da área. O projeto foi criado pela empresa PilarX junto com a Santa Luzia com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação na construção, dar visibilidade a novas tecnologias e ajudar o meio.

12 – Webinar IBMR Carreiras – Novo normal do mercado de trabalho

Data: dia 21 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O IBMR Carreiras realiza um webinar com Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do grupo Cia de Talentos e colunista da Exame. O evento online abordará os novos cenários e oportunidades durante a pandemia, bem como as habilidades mais requisitadas pelos recrutadores e práticas para se destacar em processos seletivos no cenário atual. A palestra terá mediação da professora Sara Pedrini Martins, vice-presidente acadêmica da Laureate Brasil.

13 – Talk Show Consciente – Dialogando sobre novos tempos: A importância do desenvolvimento sustentável

Data: dia 21 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Leonardo Lima, diretor corporativo de desenvolvimento sustentável e compromisso social da Arcos Dorados, é o quarto convidado do Talk Show Consciente, uma iniciativa promovida pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) e pelo inovabra habitat – espaço de coinovação do Bradesco. Ele conversará com Hugo Bethlem, chairman do Instituto, sobre a importância do desenvolvimento sustentável. O Talk Show Consciente é uma série de encontros virtuais com grandes nomes dos negócios e do empreendedorismo brasileiro sobre o momento atual, suas decisões e seu dia a dia nas empresas, além de suas experiências pessoais em tempos de pandemia.

14 – Imersão em Técnicas Avançadas de Negociação Internacional

Data: dias 21, 23, 25, 28, 30 de julho e 01 de agosto, das 19h às 20h30

Custo: 690 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O curso ensinará teoria e prática de técnicas de negociação intercultural, abordando particularidades de negociações internacionais, a influência que a cultura tem sobre elas e ensinando perfis negociais como os dos norte-americanos ou chineses. O curso conta com professores e especialistas internacionais, como Rodrigo Reis, fundador do Instituto Global Attitude, Fernanda Magnotta, professora da FAAP, Roman Chukov, presidente do Centro Russo de Promoção de Iniciativas Internacionais, e Maxwell Lantz, consultor estadunidense que ajuda estrangeiros a terem sucesso no mercado brasileiro. O público-alvo são profissionais, estudantes, empreendedores e operadores de comércio exterior.

15 – Líderes que Impulsionam com Sidney Garambone

Data: dia 21 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A série de lives Líderes que Impulsionam, realizada pela Agência A+, em sua próxima edição traz o Sidney Garambone, comentarista da GloboNews e SporTV e editor chefe na TV Globo. A presidente da Agência, Tatiana Marzullo, conversa com o jornalista que chegou à televisão por intermédio do esporte, e que contará sua história como um líder de sucesso para inspirar a todos a seguirem os seus sonhos.

16 – Fintech: como essa inovação pode revolucionar suas finanças?

Data: dia 22 de julho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube ou Instagram

Com a popularização de smartphones e tendências cada vez mais digitais, empresas financeiras têm acompanhado o comportamento de clientes e expandido suas soluções tecnológicas para aumentar a credibilidade e a qualidade de serviços. O evento contará com a presença de Flavio Pripas (Redpoint eventures), para comentar sobre a visão do investidor diante deste cenário; Marcelo Biasoli (Seguros SURA), para falar sobre seguros personalizados e barateados; e Guilherme Horn (Banco BV), para discutir sobre bancos digitais.

17 – Papel das lideranças no futuro das organizações e como o RH deve agir para isso

Data: dia 22 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A startup de recrutamento e seleção Gupy reúne grandes nomes do mercado para falar mais sobre o papel do RH no desenvolvimento de líderes e como isso impacta nos resultados das empresas. Participam da live Stefanie Ferracciu, diretora de gente e gestão da Gupy; Maria Schneider, diretora de recursos humanos do GPA (Grupo Pão de Açúcar); e Daniela Diniz, diretora da consultoria GPTW (Great Place to Work) Brasil.

18 – A experiência de líderes brasileiros na condução de negócios digitais

Data: dia 22 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

Gabriel Lima, presidente da Enext, explica o que é possível extrair na relação de causa e efeito entre liderança e performance e compartilha aprendizados sobre a transformação digital nas organizações, a gestão do trabalho remoto e a implantação do comércio eletrônico. Na live, ele realiza o pré-lançamento de seu livro, “Líderes Digitais, um ensaio sobre como gerir negócios digitais na visão de 21 líderes brasileiros”, no qual entrevistou 21 dos mais influentes líderes do mercado digital brasileiro para buscar explicações a questionamentos sobre como é ser líder dos negócios digitais brasileiros ao longo da segunda década do século XXI, e como as organizações devem ser conduzidas em meio a tantas indeterminações existenciais e operacionais.

19 – Novos modelos de aprendizagem corporativa

Data: dia 22 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo em seus negócios. No dia 22 de julho ele recebe Léo Carvalho, diretor das academias digitais e serviços internos da Universidade Corporativa Leroy Merlin, em um bate papo sobre os novos modelos de aprendizagem corporativa.

20 – Aula Aberta Tera – Fundamentos da Liderança de Produto

Data: dia 22 de julho, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: via Zoom

Nesta aula aberta, experts da Tera em liderança em produtos digitais se aprofundarão, de maneira dinâmica e interativa, em alguns temas centrais da disciplina de gestão de produtos, como evolução da liderança de produto, habilidades e competências das lideranças de produto e práticas e ferramentas de gerenciamento.

21 – Palestra: Como a boa oratória pode alavancar seus negócios

Data: dia 22 de Julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site



A palestra abordará como melhorar a comunicação e oratória para alavancar os negócios nesses tempos de crise. Ministrada por Dra. Cristiane Romano, fonoaudióloga, mestre e doutora em Ciências e Expressividade pela USP, e pós-graduada em Gestão e Estratégia de Marketing pela PUC-Minas.

22 – Workshop Autoconfiança

Data: dia 22 de julho, das 19h às 21h30

Custo: de 10 a 97 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A ELAS é uma startup focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres que desejam assumir posições de destaque nas empresas. Amanda Gomes e Carine Roos, cofundadoras da escola, já capacitaram mais de 8.000 mulheres com seus workshops, cursos e lives no Instagram. O workshop transforma as crenças pessoais e profissionais das participantes em 2h30, de forma que elas consigam ser mais confiantes e assertivas tanto na vida pessoal quanto na profissional.

23 – Conecta EX 2020

Data: 22, 23 e 24 de julho

Custo: três das cinco trilhas são gratuitas

Inscrições: pelo site

O Conecta Escolas Exponenciais Live tem o objetivo de ajudar empreendedores do setor de educação e gestores de escolas particulares nestes primeiros passos do complexo processo de retomada das aulas presenciais. Serão mais de 25 palestras divididas em cinco trilhas, das quais três são 100% gratuitas. O evento conta com keynotes internacionais, como a cineasta inglesa multipremiada May Taherzadeh pelo filme “Uma Escolha” (Mercy’s Blessing), apresentado pela UNICEF e que faz parte do Programa das Nações Unidas (ONU) e grandes nomes do empreendedorismo, como por exemplo, Arthur Igreja – um dos A’s da plataforma AAA – que mostrará aos empreendedores da Educação como transformar crises em oportunidades.

24 – Franquias: aspectos contratuais e tributários

Data: dia 23 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: via Zoom

A equipe do Zilveti Advogados discute esta semana sobre os aspectos contratuais e tributários das franquias. Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Roberto Codorniz vão debater e conversar com os participantes para sanar as principais dúvidas dos franqueados sobre o tema.

25 – Live ELAS: Pitch de Elevador

Data: dia 23 de julho, das 12h às 13h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A ELAS é uma startup focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres que desejam assumir posições de destaque nas empresas. Amanda Gomes e Carine Roos, cofundadoras da escola, já capacitaram mais de 8.000 mulheres com seus workshops, cursos e lives no Instagram. A live em questão será comandada por Gomes, que trará uma aula prática sobre Pitch de Elevador: como se vender em um minuto de forma que as pessoas se lembrem do seu potencial.

26 – A importância da inovação no nosso dia a dia

Data: dia 23 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A live tem como objetivo falar sobre o quão importante é se inovar no dia a dia e o quanto ela é a sobrevivência para as empresas. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, fundadora do grupo de comunicação MCM Brand Group. Sua convidada é Catarina Viegas, executiva de vendas da IBM.

27 – Como saber se a sua saúde mental está em desequilíbrio

Data: dia 23 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Com a quantidade de informações que as pessoas recebem todos os dias, cria-se a tendência de reagir de forma imediata, como comprando compulsivamente. Para explorar o ponto de vista emocional desse comportamento, a startup de terapia online Vittude e a gestora Magnetis se uniram para promover uma live. Na ocasião, Heloisa Caiuby, psicóloga que atende pela plataforma Vittude, e Mariana Congo, especialista em finanças pessoais da fintech, irão discutir pontos como, o consumo em excesso como sinal de vulnerabilidade emocional, educação financeira e as melhores práticas para não cair nos excessos.

28 – t-talks: Assédio e Discriminação Contra as Mulheres no Mercado de Trabalho

Data: dia 23 de julho, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O t-talk, iniciativa para promoção de debates em lives semanais direcionadas a empreendedores e gestores, terá a participação da Silvia Chakian, promotora de justiça do Ministério Público do estado de São Paulo, e dos criadores do t-talks, Tiago Yonamine, especialista em recrutamento e presidente do trampos.co e André Chaves, presidente da Leme Growth. Juntos irão abordar sobre as diferentes formas de violência contra as mulheres no mercado de trabalho, e como as empresas devem agir para combater essas atitudes e ajudar quem passa ou já passou por esse tipo de situação.

29 – WAVY Connect @ Home

Data: dia 23 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O WAVY Connect @ Home vai falar sobre sobre como a tecnologia de inteligência artificial ajuda o RH a ser mais estratégico, além de apontar os benefícios na experiência dos candidatos com a inovação a partir da implementação de um assistente virtual no WhatsApp. O webinar promovido pela WAVY Global contará com a presença de Carina Pinha e Roberta Valezio, da equipe de People e Ana Mori, Gerente de Parcerias Estratégicas, que vão falar sobre a Ada, o chatbot da área de RH da própria WAVY, que por conta do sucesso com os funcionários pelo seu contato estratégico e personalizado com eles, acabou virando um produto da empresa.

30 – Buzzmonitor | Geração Z: O que o TikTok pode nos ensinar sobre os novos consumidores

Data: dia 24 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Pela familiaridade com a tecnologia, os consumidores nascidos entre 1990 e 2010 estão desafiando as áreas de marketing. Para descobrir os hábitos e comportamentos da Geração Z, o Buzzmonitor baixou o TikTok, aplicativo mais baixado no último ano por esse público no mundo, e aplicou sua metodologia de monitoramento de redes sociais centrado no consumidor. Neste evento, a consultoria mostra o que conseguiu entender do comportamento dos “TikTokers” e ensina a construir estratégias de marketing e comunicação para esse público.

31 – Programa de Aceleração e Liderança Digital

Data: entre 3 e 6 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 24 de julho, pelo site

A Cadastra, empresa híbrida entre agência digital de performance, serviços de consultoria e tecnologia, lança o “Programa de Aceleração e Liderança Digital”. O curso é destinado aos profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos no marketing digital. As aulas envolvem as sete áreas de conhecimento elaboradas pela Cadastra, permitindo que o aluno tenha uma visão completa do que é essencial e, a partir daí, possa se aprofundar em temas específicos. Há apenas 100 vagas disponíveis para esta turma e a lista final dos alunos selecionados será divulgada no dia 27 de julho.

32 – Além da Bolsa

Data: a partir do dia 25 de julho

Custo: 1.979 reais

Inscrições: pelo site

Onde investir em tempos de crise e juros baixos? Como analisar e escolher as melhores empresas privadas – que não estão listadas na Bolsa de Valores – para investir de forma segura? Questões como estas são discutidas no curso “Além da Bolsa”, promovido pelo Grupo Solum, holding que conecta empresas e investidores, e impulsiona o desenvolvimento do mercado de PMEs no Brasil. O objetivo é ensinar sobre como funciona o mercado de Private Equity e Venture Capital para investidores que querem ir além do convencional, diversificando seu patrimônio, em um curso que contará com análises de cases, discussões em conjunto e mentoria.

33 – InovAtiva Experience

Data: dias 25 e 26 de julho, das 10h às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O InovAtiva Experience, evento de conclusão do ciclo de aceleração do InovAtiva Brasil, será realizado pela primeira vez de forma totalmente online. A primeira atividade aberta ao público é um painel sobre investimento com importantes nomes do mercado: William Cordeiro, Diretor Executivo na GV Angels, Maysa Zardo, Advogada na Lobo de Rizzo e Frederico Oliveira, presidente da startup Sigalei. O dia termina com a palestra sobre como a inovação ajuda a recriar o hoje com André Boaventura, diretor de marketing do Ebanx. No dia seguinte, os Líderes de Comunidade InovAtiva Brasil estarão ao vivo falando sobre o ecossistema da região onde atuam, dando uma perspectiva do segmento que nela se destaca e quais são as carências locais.

34 – Curso personalizado de finanças pessoais da Conquer

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: até o dia 27 de julho, pelo site

Com aulas de acordo com a realidade e conhecimentos de cada aluno, o curso conta com trilhas personalizadas e um time de profissionais que são referências em finanças pessoais, economia, investimentos e disciplina, como Tiago dos Reis, fundador da casa de análises do mercado financeiro Suno Research; e o economista, empresário e ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, Bernardinho.

35 – Cursos da InovAtiva Brasil

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para ajudar na capacitação de empreendedores em diversas áreas, como finanças, impacto socioambiental e propriedade intelectual, o InovAtiva Brasil, programa de aceleração de startups da América Latina, disponibilizou em seu site seis cursos gratuitos. Todos eles fornecem certificados e podem ser acessados até 30 de dezembro de 2020.