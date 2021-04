21 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para ajudar empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Live ICMS na base de PIS/Cofins: o que esperar do STF no dia 29?

Quando: 22 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Renato Borelli e Jordão Novaes, especialistas da Zilveti Advogados, debatem sobre o ICMS na base do PIS/COFINS, e as perspectivas do julgamento dos embargos de declaração no STF, que acontece em 29 de abril.

2 – A importância da acessibilidade no bem-estar

Quando: 20 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Gympass irá promover um webinar para discutir a importância da acessibilidade no bem-estar a colaboradores de todos os perfis e cargos. Com moderação da líder do Gympass no Brasil, Priscila Siqueira, o encontro contará com a presença da Diretora de Saúde Mental, Diversidade e Inclusão da AMBEV, Mariana Holanda, e do Gerente Geral de Saúde Ocupacional da Petrobras, Marcos Marinho. Na ocasião, serão explorados temas como: motivações para a criação de um programa de qualidade de vida, a importância de manter os colaboradores ativos e saudáveis e como tornar o benefício de qualidade de vida acessível a todos os funcionários

3 –Tendências de Gestão para o mercado educacional

Quando: 20 de abril, das 9h às 11h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento da FC Nuvem - empresa especialista em transformação digital por meio de computação em nuvem e serviços gerenciados - contará com diversas palestras sobre como o mercado educacional vem se reinventando para se tornar cada vez mais produtivo e alinhado com o futuro e tem como objetivo apresentar as principais Tendências de Gestão para Mercado Educacional. Entre os temas que serão debatidos estão: segmento educacional 2021 - Tendências, números e desafios na gestão; captação e conversão de alunos - quais são os desafios tecnológico para o processo de vendas; Tecnologia e educação: um universo de possibilidades; a gestão de captação de alunos; aprimoramento de ensino híbrido através de integrações de ambientes; como o uso de analytics e inteligência artificial pode ajudar; LGPD para educação; a utilização de dados e IA para aprimorar soluções educacionais, entre outros. O evento terá a participação de especialistas da Microsoft, Cogna Educação, UniCesumar, Atmã Educar e Persone.

4 –Open Banking: análise de mercado e casos de uso

Quando: 22 de abril, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento realizado pelo Grupo FCamara - consultoria de soluções em tecnologia e transformação digital que criou uma área de soluções para Open Banking - é direcionado para quem quer entender mais sobre o mercado de Open Banking e seus futuros casos de uso. Entre os principais temas que serão debatidos estão o mercado financeiro com a implementação do Open Banking e quais são os casos de uso do Open Banking para empresas. Para isso, o webinar contará com a presença dos especialistas Boanerges Ramos de Freire, CEO da Boanerges & Cia Consultoria Financeira, Ricardo Bendoraitis, Diretor Comercial Open Banking Grupo FCamara e Lorrain Pazzetto, Head de Inovação e Tecnologia do Grupo FCamara.

5 – Lançamento do livro "Ponte para a Inovação: como criar um ecossistema empreendedor"

Quando: 20 de abril, das 17h às 18h15

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O livro, organizado pelo empreendedor Daniel Leipnitz, diretor corporativo da Visto Sistemas, presidente do Sapiens Parque e conselho deliberativo da ACATE, e o jornalista e consultor em comunicação Rodrigo Lóssio, diretor-executivo da Dialetto, é um guia completo com uma visão prática para o desenvolvimento de ambientes que favoreçam e fomentem a inovação no Brasil, principalmente fora dos grandes centros econômicos. Ao sugerir 32 vetores que criam e sustentam um ecossistema de sucesso, a obra pretende ser referência para a expansão da inovação e da cultura de empreendedorismo no país.Entre os macro temas explorados no livro estão Governo, Educação e Capacitação, Investimentos, Gestão, Infraestrutura, Pessoas, Relacionamentos, Integração, Negócios e Social.

6 – Papo de crediário

Quando: 21 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A próxima edição do Papo de Crediário vai apresentar os desafios de atuar com crediário próprio no varejo de móveis e eletrodomésticos e trazer dicas aos empreendedores do setor para aumentar as vendas, sem medo da inadimplência. No webinar, o sócio-fundador do Meu Crediário, Jeison Shneider, irá receber o sócio-fundador da Unicus ERP, Fábio Corrêa, além da proprietária de seis unidades da rede Mobilar, Sandra Carvalho.

7 – Webinar Go To Market

Quando: 22 de abril, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Softex presentará um overview de como funciona essa estratégia focada em pesquisa, estudo e conhecimento para entrada em novos mercados incluindo mapeamento de target, construção de estratégia e lançamento de um produto ou serviço.

8 – A importância da cultura organizacional para a nova geração

Quando: 22 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o intuito de promover uma discussão saudável sobre o papel da cultura organizacional na atração de talentos da nova geração diante do contexto de 'novo normal', a Allya, HR tech com foco em benefícios corporativos e bem-estar financeiro, realiza o evento 'A importância da cultura organizacional para a nova geração‘. A iniciativa que acontece no dia 22/04 (quinta-feira), às 11h, no canal de YouTube da empresa abordará tópicos como a cultura buscada pelos millennials, flexibilidade no trabalho e bem-estar do colaborador. Os executivos da PinPeople e Zenklub também estarão presentes no dia para compartilhar seus insights.

9 – Mês do RH Protagonista

Quando: 19 de abril, às 16h; 20 de abril, às 10h; 22 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Vee Benefícios, RH Tech de benefícios flexíveis para empresas e colaboradores, organizou uma série de 8 encontros com especialistas para discutir os desafios e tendências de RH para para ajudar os empreendedores e gestores a enfrentar os desafios corporativos da pandemia, como: atração e retenção de talentos, trabalho remoto, gestão de benefícios, avaliação de performance, engajamento dos colaboradores, saúde física e emocional. Nesses encontros, nomes da Vee como Raphael Machioni, CEO e Fundador, Felipe Witt, sócio-diretor e Heloísa Bomtempo, Gerente de Comunicação, conversam com grandes nomes do mercado para debaterem essas novas tendências e o rumo do RH no país.

10 – Plantão de mentoria RME

Quando: 20 de abril, a partir das 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante todas as terças-feiras do mês de Abril a RME, fará mentorias coletivas através da plataforma ZOOM. Tem dúvidas na gestão do seu negócio? Quer tirar alguma ideia do papel? ou uma segunda opinião antes de tomar alguma decisão? A RME trás mais esse momento incrível para auxiliar as empreendedoras que precisam de um auxílio para melhorar, criar e alavancar seus negócios.

11 – Gestão da Qualidade para a Sustentabilidade Organizacional

Quando: 20 de abril, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pelo IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o evento contará com a participação do sócio de Capital Markets da Crowe, Ricardo Rodil, e terá a missão de promover conceitos visando colocar empresas como referências em suas áreas de atuação, a fim de exercer impacto no cenário socioeconômico.

12 – Como envolver os filhos na nova realidade financeira da família

Quando: 14 e 21 de abril, das 20h às 22h

Custo: R$ 249

Inscrições: pelo site

Ministrado por Vanessa Blum Colloca, economista na Escola de Pais XD, especialista em câmbio e mercado financeiro pela FGV e ABRACAM (Associação Brasileira de Câmbio); o curso ensina como inserir seu filho no dia a dia financeiro da família, sendo uma importante ferramenta de conscientização econômica para as futuras gerações.

13 – Webinar sobre energia renovável discute a importância das boas práticas de ESG

Quando: 22 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Na próxima terça-feira, 30 de março, às 10h, o Inovabra promove o webinar “Trilha ESG: De energia renovável aos créditos”, que abordará o tema ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), por meio de um debate sobre a importância de investir em energias limpas, impulsionando mudanças estruturais e socioambientais em setores mais tradicionais, como o condominial. A webinar terá a participação de Pedro H. R. de Araújo Cardoso, diretor e co-fundador da Group Energia, startup gestora de energia renovável co-ligada a Grupo Software, e de José Vieira Neto, coordenador da área de estratégia e inovação na Alsol Energia, empresa do Grupo Energisa especializada em geração distribuída.

14 – Investimentos imobiliários hoje: o que vale a pena?

Quando: 19 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo perfil @alelafer no ClubHouse

A Vitacon, incorporadora imobiliária, realiza mais uma sala no Clubhouse, dessa vez com o tema "Investimentos imobiliários hoje: o que vale a pena?". O encontro tem mediação de Ariel Frankel, CEO da Vitacon, e Alexandre Frankel, CEO da Housi, spin-off responsável pela administração dos imóveis. Os convidados da conversa serão o co-fundador da INCO Investimentos, Daniel Miari, head de Marketing da INCO, Arthur Pelegrino e o CEO da Arbo Imóveis, Manoel Gonçalves Neto.

15 – Como o e-commerce deve se adequar à LGPD

Quando: 22 de abril, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

As exigências da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) afetam diretamente as áreas de marketing e comunicação dos e-commerces, especialmente no âmbito digital. Neste webinar, que contará com a presença do fundador da Mailbiz, Vinicius Correa e da advogada Juliene Ferraz, do FN Advogados, o empreendedor aprenderá a teoria e a prática de temas como tratamento de dados pessoais, como utilizar e-mail marketing e detalhes sobre bases legais da LGPD.

16 – Qualidade do ar em ambientes internos

Quando: 19 de abril, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O avanço da covid-19 ressaltou um tema de extrema importância: a qualidade do ambiente interno. O ar condicionado por si só já realiza o tratamento do ar, e com o desenvolvimento de produtos e serviços capazes de sanitizar o ambiente, o cenário se torna favorável para diversos setores que atuam diretamente com o público O evento é voltado a meios de hospedagem, hospitalidade geral (academias, bares e restaurantes principalmente), lojas varejistas e atacadistas, e hospitais/clínicas. Além de técnicos, instaladores e engenheiros, e outros profissionais que especificam e instalam/fazem a manutenção dos equipamentos.

17 – Masterclasses: Academia de Tiktokers - Especial LGBTQIA+

Quando: 20 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Academia de Tiktokers, maior comunidade online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, realiza no dia 20 de abril uma aula gratuita voltada ao público LGBTQIA+ para educar influenciadores digitais e ajudar os interessados a obterem engajamento maior entre seguidores nas redes sociais. A masterclass será ministrada por Clarissa Millford e Diego Davoli, fundadores da Academia.

18 – Starbem + Saúde: Exaustão Pandêmica

Quando: 21 de abril, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Exaustão é uma das palavras que melhor define a sensação da sociedade após mais de um ano de pandemia. E qual é o impacto dessa exaustão pandêmica na nossa saúde mental? Para conversar a respeito desse tema, o CEO e médico da Starbem, Leandro Rubio, receberá Ticiana Paiva, doutora em psicologia e pesquisadora sobre cuidado emocional em crises, desastres e suicídios, além de pioneira no Brasil na formação de profissionais para o cuidado da crise emocional.

19 – Constru_i: Evento online e gratuito debate o futuro da construção civil

Quando: 19 a 23 de abril

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento, organizado pela construtech Prevision, tem como objetivo fomentar o debate sobre possibilidades de futuro da construção civil. Com programação inspirada em formatos inovadores e dinâmicos, como TEDX, vídeos-pílula nas redes sociais, workshops, lançamentos exclusivos e um concurso inédito sobre Linha de Balanço em Excel. Os temas abordados incluem a importância do planejamento de obras, a diferença entre os modelos Gantt e Linha de Balanço e os desafios em busca da eficiência. Além da participação ativa de Paula Lunardelli, cofundadora e CEO da Prevision, a programação conta com representantes da TOTVS, Vedacit, NeoWay, Vertical Gestão de Obras, Vistta|s Consultoria, Construtora e Incorporadora Pride, Alvarez & Marsal e Tático Soluções em Gestão de Empreendimento.

20 – Empreendedorismo e Carreira para Elas

Quando: 22 de abril, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o principal objetivo de abordar temas como empreendedorismo feminino, carreira, inclusão e diversidade no mercado de trabalho, o ativista Antônio Isuperio promoverá um bate-papo com a atriz, autora, empresária, empreendedora social e fundadora do Instituto Dona De Si, Suzana Pires. A ideia é inspirar outras mulheres para que consigam se tornar donas de si, de suas próprias carreiras, negócios e empreendimentos.

21 – Felicidade Corporativa: como alcançá-la para melhorar os indicadores nas organizações

Quando: 22 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Você sabia que apenas 27% dos brasileiros estão engajados no trabalho e mais de 33 milhões sofrem com burnout, segundo a Deloitte? Colaboradores felizes produzem mais, são mais criativos, têm menor turnover, menor absenteísmo, são mais leais e comprometidos, divulgam a empresa, têm melhores relações e assim, geram melhores resultados financeiros. Neste webinar, João Pacífico (CEO do Grupo Gaia), Maryana com Y (Humor Lab), Leonardo Camacho (CEO da SocialBase) vão conversar com Regina Oliveira e Samantha Leal, mentoras de Felicidade Corporativa, sobre como a felicidade pode melhorar os resultados e outros indicadores importantes para as empresas.