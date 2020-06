18 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer na primeira semana de junho. Confira abaixo:

1 – Programa exponencial de retomada

Data: dias 1, 2 e 3 de junho, das 9h às 12h

Custo: a partir de 800 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O Programa Exponencial da Retomada é voltado para empresários ou executivos que estejam com dificuldades em retomar o controle do seu negócio na crise. Durante três dias, os professores da StartSe irão ajudar o aluno a montar um plano de ação para melhorar a situação da empresa. O curso aborda temas como gerenciamento de equipes, como se diferenciar da concorrência e como encontrar novos modelos de negócios.

2 – Aprenda a vender pela internet

Data: dias 1, 2 e 3 de junho, das 15h às 18h

Custo: 597 reais

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O programa ensina empreendedores a digitalizar seus negócios, a fazer com que suas lojas virtuais sejam encontradas pelos consumidores e a vender via marketplace ou redes sociais. Também dá dicas de como se destacar em meio a tantos e-commerces na internet. Os alunos têm acesso a estudos de caso de empresas que conseguiram criar operações de venda online rapidamente e a material de apoio para utilizar após as aulas.

3 – Connect Week Educação

Data: dias 1, 2, 3, 4 e 5 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O Connect Week Educação, organizado pela startup Samba Tech em parceria com a EVC Educacional, vai reunir profissionais de grandes instituições de ensino para bate-papos dinâmicos com conteúdos, estratégias e experiências sobre a nova era digital no setor de educação. O evento vai contar com as palestras do Julio De Angeli, vice-presidente de inovação da Afya Educacional; Ivan Fecury, presidente do Grupo Ceuma; Dr. Eduardo Vera-Cruz Pinto, da Universidade de Lisboa; Dr. Marco Antonio Marques da Silva, da PUC-SP; Janyo Diniz, presidente do grupo Ser Educacional e Celso Niskier, reitor do Centro Universitário Unicarioca e diretor presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

4 – Relações trabalhistas na Pandemia – ABF Rio

Data: 1 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro pretende esclarecer todas as dúvidas sobre as relações trabalhistas no cenário de desaceleração econômica, isolamento social e pandemia nesta transmissão ao vivo. Para responder às questões levantadas pelos associados, a associação convidou o desembargador Marcos Vinícius Cavalcante, consultor na área trabalhista para grandes escritórios do setor. A conversa será mediada pelo diretor jurídico da ABF Rio, Gabriel Di Blasi, e pela advogada Hannah Fernandes.

5 – Maratona Bagy

Data: 1 a 6 de junho, das 9h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Instagram

A Maratona Bagy é um evento organizado pela plataforma de vendas online Bagy em que especialistas dão dicas de como ter sucesso no mercado online, trocam experiências e ajudam lojistas a ingressar no mundo digital. As transmissões ao vivo serão mediadas por Pedro Rabelo, presidente e cofundador da plataforma. O evento contará com 36 horas de conteúdo gratuito e, mediante um cadastro, os participantes terão acesso a todos os conteúdos depois das lives.

6 – Programa ELAS – Desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres

Data: dias 2, 4 e 5 de junho, das 12 às 13h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A startup ELAS, por meio de transmissões ao vivo com as co-fundadoras Carine Roos e Amanda Gomes, aborda temas que ajudam no desenvolvimento profissional de mulheres. Esta semana, no dia 2 de junho, as co-fundadoras vão discutir como ressignificar crenças que limitam o potencial das mulheres, depois, no dia 4, vão dar dicas sobre como dar feedbacks negativos a funcionários e, no dia 5, entrevistarão Camila Achutti, presidente e fundadora da escola MasterTech.

7 – Segurança de infraestrutura e trabalho remoto em tempo de covid-19

Data: 2 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Os desafios no âmbito do teletrabalho estão cada vez mais evidenciados. Muitas organizações estão tentando estruturar, normatizar e avaliar suas infraestruturas, serviços e fluxo de trabalho, de modo a manter os requisitos de segurança, operação e qualidade mesmo no home office. Neste webinar, Ibirisol Fontes, analista de redes e sistemas no Ponto de Presença da Rede Nacional de Pesquisa na Bahia, irá discutir quais são as boas práticas de segurança e operação para manutenção de infraestruturas de informação.

8 – Investimento Social pós Pandemia – os desafios da mobilização de recursos em um cenário de adversidades

Data: 3 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A startup portuguesa de impacto social eSolidar e o Instituto GESC promovem o webinar “Investimento Social pós Pandemia – os desafios da mobilização de recursos num cenário de adversidades”. A iniciativa conta com a participação de Israel Aron Zylberman, diretor executivo do Instituto Cyrela e do Instituto CCP, e Rui Ramos, fundador e presidente da eSolidar. A ideia do webinar é apontar caminhos para empresas, institutos e instituições sociais no planejamento de suas ações sociais.

9 – Webinar ANPEI e Inventta – “A inovação não pode parar”

Data: 03 de junho, das 16h às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) se uniu à consultoria Inventta para realizar um encontro para debater os impactos da crise do coronavírus nos projetos de inovação empresariais e os desafios para mantê-los em andamento no atual contexto de crise. O webinar contará com a participação de Humberto Pereira, Presidente da ANPEI e vice-presidente da Embraer; Bruno Moreira, diretor da ANPEI e presidente da Inventta; Marcelo Casteli, presidente global da Votorantim Cimentos e Delair Bolis, diretor-executivo na MSD Animal Health Brazil.

10 – A importância da liderança autêntica no momento atual

Data: 3 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Em transmissão ao vivo com a convidada Marcia Lassance, Diretora de Gente e Gestão da Casa & Vídeo, Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, discutirá sobre como as empresas podem e devem continuar investindo na capacitação de seus colaboradores mesmo à distância.

11 – Os próximos passos do RH para o “novo normal”

Data: 4 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A consultoria Hug promove uma transmissão ao vivo para abordar os próximos passos que o RH vai precisar adotar diante dos novos desafios nas organizações impostos pelo avanço da pandemia de covid-19. O evento será guiado por Daiane Andognini, psicóloga com especialização em negócios e comportamento, dedicada à gestão de pessoas há 20 anos, e mentora em Liderança e Gestão de Talentos pela ACE e Google Launchpad.

12 – Gestão Analítica de Compras e Fornecedores

Data: 4 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Neste webinar, a BIX Tecnologia irá falar sobre como a análise de dados pode construir cases notáveis na área de compras e na gestão de fornecedores de uma forma que toda a empresa seja impactada e conquiste resultados melhores. O curso ensinará como aplicar os conceitos de análise de dados e business intelligence, como otimizar investimentos e melhorar processos e como usar dados para identificar oportunidades.

13 – O pequeno e médio varejo e o franchising pós-covid-19

Data: 04 de junho, às 12h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A SMZTO Holding de Franquias promove uma live com o tema “O pequeno e médio varejo e o franchising pós-Covid-19”. A ideia é apontar caminhos para que pequenos e médios empresários possam se preparar para a reabertura e a retomada da economia após o isolamento social causado pela pandemia. Com as presenças confirmadas de José Carlos Semenzato, fundador da SMZTO, e de Luiza Trajano, presidente do Conselho da Magazine Luiza, a live terá como mediador o economista Dony De Nuccio, ex-apresentador da Rede Globo.

14 – Dicas para as pequenas e médias empresas otimizarem a gestão do negócio imobiliário

Data: 4 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A BRAIN Inteligência Estratégica vai realizar uma transmissão ao vivo com o intuito de ajudar as empresas do setor imobiliário a ajustar sua gestão e reduzirem o tempo gasto com essa atividade. O palestrante será Guilherme Werner, sócio-consultor da empresa e pós graduado em Planejamento e Gestão de Negócios.

15 – Negociação e gestão de conflitos em um mundo pós-coronavírus

Data: 4 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram e YouTube

Saber negociar pode ser uma das mais importantes ferramentas do mundo pós covid-19. Em um cenário conturbado, em que todos os segmentos da economia e relacionamentos pessoais foram afetados, uma boa gestão de conflitos pode fazer a diferença em uma disputa de interesses. Nessa transmissão ao vivo da Casa do Saber Rio, Breno Paquelet, especialista em negociação, com especialização em Harvard, vai conversar com Augusto Uchoa, especialista em comunicação e inovação, sobre como uma negociação pode e deve ser conduzida de forma racional, inteligente e equilibrada.

16 – Saúde emocional e bem estar para os colaboradores no pós covid-19

Data: 4 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Em parceria, as startups Vee Benefícios e RH Play receberão o médico e founder do aplicativo de saúde emocional Zenklub, Rui Brandão, para falar sobre saúde emocional nas empresas neste momento de pandemia e na volta para o escritório.

17 – Programa de Estudo Intensivo para Empreendedores

Data: até o final de junho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A plataforma de ensino Omie.Academy lançou um programa voltado exclusivamente para a superação dos desafios específicos enfrentados pelos empreendedores neste período de crise. O conteúdo do programa é dividido em quatro tópicos: sobrevivência; liderança; comunicação e vendas; e marketing. Os alunos terão acesso a materiais sobre finanças pessoais, sobrevivência em tempos de crise, planejamento estratégico, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, fidelização de clientes, pos – icionamento em redes sociais e planejamento de marketing.

18 – Como está a realidade dos franqueados que estão com suas operações em funcionamento?

Data: 2 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Bate-papo promovido pela Associação Brasileira de Franchising sobre como os franqueados estão se organizando para enfrentar este momento de desafio. Os convidados são Alberto Oyama, diretor de Franqueados da AB; Mauro Nomura, franqueado Adidas, Arezzo, Schutz, Saltô e L’occitane; Rodrigo Dias Gobo, franqueado O Boticário, Quem disse, Berenice?, Chopp Brahma Express; e Andresa Pedrollo, franqueada Café do Ponto. A mediação será feita pelo presidente da associação, André Friedheim.